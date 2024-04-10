Фото с места убийства Нукеновой показали в суде

Во время судебного заседания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой показали фото из материалов дела, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото из материалов дела показала сторона обвинения во время судебного заседания. На них запечатлены кадры с места преступления.

Вход в VIP-зал. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Также показаны фотографии, на которых есть пятна крови на полу, множественные кровавые пятна на занавеске, а также салфетка с кровью рядом с волосами Салтанат Нукеновой.

Фрагмент волос на столе и окровавленная салфетка. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Кровь на полу. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Кровь на шторах. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Снимок часов. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Бишимбаев и Нукенова. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Схема телесных повреждений Нукеновой. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

В начале сегодняшнего судебного заседания стало известно, что присяжных суда над Бишимбаевым рассекретили СМИ. Назначена проверка. Позже Верховный суд сделал заявление по этому поводу.

Также сегодня в суде зачитали переписку между Салтанат и ее подругой Аидой Ахмединой. В ней погибшая рассказывает подруге об избиениях со стороны Бишимбаева, а также о том, что Бишимбаев заставил ее снять интимное видео.

Также в переписке Салтанат говорит о маниакальной любви Бишимбаева и о том, что будет, если она уйдет.

После на заседании по делу Куандыка Бишимбаева помощница Салтанат Нукеновой по астрологии рассказала, что видела на ней синяки, следы удушья и веревок. Также помощница Салтанат Нукеновой озвучила ее заработок от астрологии.

Помимо этого, адвокаты Куандыка Бишимбаева показали в зале суда смонтированное ими видео с избиением девушки. Ранее эту запись уже демонстрировали в суде – на ней Бишимбаев бьет Салтанат Нукенову руками, от чего она ударяется головой об стену. Также Бишимбаев хватает ее за шею и пинает. Адвокаты посчитали, что кадры избиения были показаны слишком далеко и решили их приблизить и смонтировать.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.