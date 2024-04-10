Помощница Нукеновой рассказала, почему Салтанат не консультировала мужчин по астрологии

Помощница Салтанат Нукеновой Анара Тасова во время суда по делу Бишимбаева рассказала, почему убитая не принимала мужчин на консультации по астрологии, передает корреспондент NUR.KZ.

Помощница ответила на вопрос о том, почему Салтанат Нукенова не принимала мужчин на консультациях, проводя их только для женщин.

Как отметила Анара Тасова, ранее Салтанат также была в отношениях и поэтому не записывала мужчин.

"Чаще всего мужчины записывались чтобы познакомиться, я предполагаю", – сообщила девушка.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.