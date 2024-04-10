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Помощница Нукеновой рассказала, почему Салтанат не консультировала мужчин по астрологии

Опубликовано:

Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Помощница Салтанат Нукеновой Анара Тасова во время суда по делу Бишимбаева рассказала, почему убитая не принимала мужчин на консультации по астрологии, передает корреспондент NUR.KZ.

Помощница ответила на вопрос о том, почему Салтанат Нукенова не принимала мужчин на консультациях, проводя их только для женщин.

Как отметила Анара Тасова, ранее Салтанат также была в отношениях и поэтому не записывала мужчин.

"Чаще всего мужчины записывались чтобы познакомиться, я предполагаю", – сообщила девушка.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082503-pomoschnitsa-nukenovoy-rasskazala-pochemu-saltanat-ne-konsultirovala-muzhchin-po-astrologii/

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