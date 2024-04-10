"Вы хотите меня эмоционально взять": Бишимбаев перешел на крик в зале суда

Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, перешел на крик в зале суда, отвечая на вопросы потерпевшей стороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат стороны обвинения спросила у Бишимбаева о том, какими доказательствами или показаниями он может подтвердить те моменты, в которых Бишимбаев очерняет Салтанат.

"Вы прочитайте телефон Салтанат: "Я тебя люблю, ты обо мне заботишься". Она своему брату говорит: "Я сама во всем виновата". Она своими словами говорит, что никаких истязаний не было. Вы эмоционально задаете, я хочу эмоционально ответить", - сказал Бишимбаев.

После этого судья сказала подсудимому сбавить тон.

"Вы хотите меня эмоционально взять, я вам эмоционально отвечу. Вы приводите свидетелей, которые придумывают показания. В прошлый раз пришла ее сестра Айнура..." - эмоционально сказал подсудимый.

"Подсудимый, оценку показаний свидетелей даст коллегия присяжных", - отметила судья.

Однако, слова судьи не остановили Бишимбаева.

"Вы меня слышите, нет?" - спросила судья.

"Да, но я хочу... я не буду оценку давать, я просто укажу на несоответствие в показаниях", - продолжил Бишимбаев.

После судья сообщила, что Бишимибаев не в первый раз повторяет то, что уже ранее сообщал в показаниях. Также судья отметила, что показания подсудимого слушали три дня, и попросила Бишимбаева отвечать строго на вопросы.

В начале сегодняшнего судебного заседания стало известно, что присяжных суда над Бишимбаевым рассекретили СМИ. Назначена проверка. Позже Верховный суд сделал заявление по этому поводу.

Также сегодня в суде зачитали переписку между Салтанат и ее подругой Аидой Ахмединой. В ней погибшая рассказывает подруге об избиениях со стороны Бишимбаева, а также о том, что Бишимбаев заставил ее снять интимное видео.

Также в переписке Салтанат говорит о маниакальной любви Бишимбаева и о том, что будет, если она уйдет.

После на заседании по делу Куандыка Бишимбаева помощница Салтанат Нукеновой по астрологии рассказала, что видела на ней синяки, следы удушья и веревок. Также помощница Салтанат Нукеновой озвучила ее заработок от астрологии.

Помимо этого, адвокаты Куандыка Бишимбаева показали в зале суда смонтированное ими видео с избиением девушки. Ранее эту запись уже демонстрировали в суде – на ней Бишимбаев бьет Салтанат Нукенову руками, от чего она ударяется головой об стену. Также Бишимбаев хватает ее за шею и пинает. Адвокаты посчитали, что кадры избиения были показаны слишком далеко и решили их приблизить и смонтировать.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.