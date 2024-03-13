Дело Бишимбаева: на недопуск журналистов в зал суда отреагировала Балаева
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Министр культуры и информации РК Аида Балаева отреагировала на ситуацию с недопуском журналистов в зал суда, где рассматривалось дело Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.
"Министерство всегда придерживается позиции недопущения ограничения прав журналистов, обеспечения свободного доступа к информации с последующим объективным освещением.
Вместе с тем, в ходе вчерашнего судебного разбирательства в виду отсутствия специализированного пространства, СМИ наблюдали за судебным процессом в отдельно отведенном судом помещении.
Принимая во внимание возникшую ситуацию с наличием соответствующих мест, Министерством по данному случаю совместно с заинтересованными государственными органами будет проведена работа по обеспечению мест для журналистов", - отметила министр на своей странице в Facebook.
Она также призвала СМИ при освещении судебного разбирательства учитывать ряд этических аспектов, верховенство права, беспристрастного правосудия и предостерегаться распространения ложной информации, вмешательства в деятельность суда в какой бы то ни было форме.
Напомним, 11 и 12 марта в Астане состоялось предварительное слушание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве Салтанат Нукеновой.
Процесс по данному резонансному делу привлек внимание журналистов всех СМИ Казахстана. Десятки представителей СМИ собирались освещать данный процесс из зала суда.
Слушание проходило в открытом режиме, однако журналистам попасть в зал не удалось. Причем об этом стало известно прямо перед процессом.
В суде такое решение оправдали большим количеством участников процесса.
Вчера судья назначила дату главного судебного разбирательства по делу. Оно состоится 27 марта в 10:00.
Дело Куандыка Бишимбаева
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.
Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.
Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.
Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.
В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.
26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.
В первый день предварительного слушания прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.
Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные.
А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Судья Айжан Кульбаева не удовлетворила ходатайства адвокатов Бишимбаева.
Однако удовлетворила просьбу о проведении суда с участием присяжных.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067762-delo-bishimbaeva-na-nedopusk-zhurnalistov-v-zal-suda-otreagirovala-balaeva/