Куандыка Бишимбаева будут судить присяжные
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В Астане продолжилось предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня суд удовлетворил ходатайство Бишимбаева проводить судебное разбирательство с участием присяжных, передает корреспондент NUR.KZ.
Суд удовлетворил ходатайство защиты Бишимбаева о проведении суда с участием присяжных.
"Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство обвиняемого Бишимбаева по рассмотрению дела присяжными", - заявила судья.
Таким образом, Бишимбаева будут судить присяжные.
Дело Куандыка Бишимбаева
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.
Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.
Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.
Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.
В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.
26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.
Вчера прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.
Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные.
А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067147-sud-udovletvoril-hodataystvo-bishimbaeva-o-provedenii-suda-s-uchastiem-prichastnyh/