"Оклеветали меня и мою дочь": экс-жена Бишимбаева высказалась о скандальном посте в Facebook

Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман отреагировала на пост, в котором некая активистка обвинила брата покойной Салтанат Нукеновой в нападении на ее дочь.

Женщина в опубликованном в посте говорит о брате Салтанат Нукеновой, Айтбеке Амангельды.

"Почему брат убитой Айтбек Амангельды такой весь честный, порядочный, который, как говорят, защищает женщин, переживших насилие, прям сама святость, не говорит всей правды о себе?

Почему он не рассказывает правды о том, что в отношении него было заявление, о чем имеется рапорт о попытке изнасилования 10-летней девочки, а именно – дочери того самого экс-министра Бишимбаева?" – пишет она.

На пост отреагировала экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман, назвав сообщение клеветой. Она опубликовала несколько видеообращений в личном Instagram-профиле. По ее словам, автор поста перевернула смысл произошедшего с ее дочерью.

Назым пояснила, что лично не знакома с братом Салтанат Айтбеком. Затем женщина объяснила ситуацию: с ее слов, на весенние каникулы в прошлом году двое ее детей, включая дочь, отправились к отцу, Куандыку Бишимбаеву, домой погостить. А утром 21 марта она получила тревожные сообщения, в том числе от дочери.

"21 марта 2023 года я вызвала полицию в связи с нападением на моего ребенка. Последовало заявление о нападении и выяснение всех обстоятельств происшествия целым нарядом (полиции – прим. ред.). Дети целы и невредимы, отделались большим испугом.

Но на этой неделе, используя этот почти годовалый документ, нагло, безбожно и кощунственно оклеветали меня и мою маленькую дочку в своих, я полагаю, корыстных целях для дискредитации брата погибшей Салтанат. Причем интерпретировали даже не мои слова, а слова того, кто написал рапорт своему начальнику", – говорится в посте.

Бывшая супруга экс-главы МНЭ рассказала, о каком случае в посте активистки идет речь. По ее словам, 21 марта глубокой ночью, когда ни Куандыка, ни Салтанат в доме не было, и дети спали, туда пришел брат покойной Айтбек. Дверь открыла дочь Назым.

Со слов последней, брат Салтанат одернул ее, после чего они вместе принялись искать супругов по квартире. В ходе этих поисков Айтбек сказал девочке, что ее отец побил его сестру.

Через какое-то время в дом пришел Куандык. Со слов Назым, между ним и Айтбеком завязалась драка, испуганным детям в этом время пришлось прятаться в шкафу.

Назым отметила, что на следующий день она вызвала полицию, находясь в ужасе от того, что пережили ее дети. При этом она отметила, что детей опросили и проверили – у ее дочери не было никаких ссадин, ран или других повреждений.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что дадут правовую оценку блогерам, которые высказываются в пользу Бишимбаева.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование – самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

Напомним также, что дело Бишимбаева поступило в суд Астаны. Еще в суде раскрыли подробности предъявленных ему статей, где указывается причинение физических и психических страданий.