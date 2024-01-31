Дело Бишимбаева: в МВД заявили о его скорой передаче в суд

В кулуарах мажилиса глава МВД сообщил о завершении расследования по делу Куандыка Бишимбаева и о скорой передаче его в суд, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас на ознакомлении (дело – прим. ред.) и, соответственно, после этого направим в суд. Там процесс такой: потерпевшая сторона и подозреваемая сторона (ознакомляются с материалами – прим. ред.). Процесс ознакомления практически на завершении.

Полностью следствие окончено, мы после ознакомления направим в прокуратуру как надзорный орган, через прокуратуру суд примет и будет решать", - сообщил министр МВД Ержан Саденов.

Министра спросили, будет ли суд закрытым. Саденов в ответ сообщил, что этот вопрос будет решать судья во время судебного процесса.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев - он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", - заявлял он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование - самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

Какое наказание грозит Бишимбаеву и его брату

Согласно статье 99 УК РК, убийство, совершенное с особой жестокостью, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно статье 110 УК РК, истязание, причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, максимально наказывается ограничением свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишением свободы.

Заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, согласно статье 432 УК РК, наказывается штрафом в размере до 6 тыс. МРП (20,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок.