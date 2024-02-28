"Будет дана оценка": о блогерах, поддерживающих Бишимбаева, высказались в Генпрокуратуре
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Замгенпрокурора Асет Чиндалиев сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал деятельность казахстанских блогеров, встающих на сторону Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.
"Дело Бишимбаева, как вы знаете, в суд поступило, там будет соответствующий гособвинитель. Право сторон заявлять ходатайство о проведении суда присяжных. Прокурор есть, который надзирает за этим делом", – коротко пояснил замгенпрокурора Асет Чиндалиев.
У замгенпрокурора спросили о законности действий некоторых казахстанских блогеров, которые поддерживают сторону Бишимбаева.
"Во время суда всем этим фактам будет дана оценка", – добавил Чиндалиев.
Напомним, что дело Бишимбаева поступило в суд Астаны два дня назад.
В суде раскрыли подробности предъявленных Бишимбаеву статей, где указывается причинение физических и психических страданий.
Убийство Салтанат Нукеновой
9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.
Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.
О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.
В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.
"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.
Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.
Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.
Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.
В МВД также называли статьи, по которым велось расследование – самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063482-budet-dana-otsenka-o-blogerah-podderzhivayuschih-bishimbaeva-vyskazalis-v-genprokurature/