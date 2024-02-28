"Будет дана оценка": о блогерах, поддерживающих Бишимбаева, высказались в Генпрокуратуре

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал деятельность казахстанских блогеров, встающих на сторону Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дело Бишимбаева, как вы знаете, в суд поступило, там будет соответствующий гособвинитель. Право сторон заявлять ходатайство о проведении суда присяжных. Прокурор есть, который надзирает за этим делом", – коротко пояснил замгенпрокурора Асет Чиндалиев.

У замгенпрокурора спросили о законности действий некоторых казахстанских блогеров, которые поддерживают сторону Бишимбаева.

"Во время суда всем этим фактам будет дана оценка", – добавил Чиндалиев.

Напомним, что дело Бишимбаева поступило в суд Астаны два дня назад.

В суде раскрыли подробности предъявленных Бишимбаеву статей, где указывается причинение физических и психических страданий.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование – самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.