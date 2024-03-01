Дело Боранбаева: продолжит ли осужденный бизнесмен пополнять бюджет Казахстана

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов сегодня в кулуарах мажилиса высказался по делу Кайрата Боранбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Елемесов напомнил, что сейчас Кайрат Боранбаев приговором суда уже осужден.

"Ущерб возмещен. Помимо этого он в бюджет поставил еще 120 млрд тенге дополнительно. В настоящий момент еще предусматриваются дополнительные вливания в бюджет с его стороны, поскольку имеются и другие уголовные дела: и уклонение от уплаты от налогов физическим лицом, и хищение есть.

В рамках этих дел в настоящий момент производится работа соответствующая по возврату активов", – заявил он.

Напомним, в октябре 2023 года Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.

Позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

Также мы писали о том, какие еще активы Боранбаева вернули государству.

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года: его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признавал и заявлял, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В середине октября прошлого года стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области. Но уже через неделю суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. Бизнесмена выпустили из тюрьмы.

В начале ноября вышедший на свободу бизнесмен Кайрат Боранбаев написал пост в своем профиле в Instagram. В нем он поблагодарил тех, кто поддерживал его.

Также у Боранбаева отсудили бывший McDonald's в Беларуси.