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Адвокат семьи Салтанат Нукеновой раскрыла новые подробности дела против Бишимбаева

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Адвокат семьи Салтанат Нукеновой отреагировала на недавние заявления адвокатов Куандыка Бишимбаева о том, что между супругами в день гибели женщины произошла мелкая ссора, передает NUR.KZ.

Адвокат семьи Салтанат Нукеновой Жанна Уразбахова опубликовала пост в Instagram.

Она рассказала, что с братом погибшей Айтбеком они все это время не раскрывали лишней и дополнительной информации по делу из этических соображений. По ее словам, в первую очередь они думали о чувствах родителей Салтанат, особенно мамы, которая очень тяжело переживает потерю дочери.

Уразбахова напомнила, что вчера брату покойной пришлось частично выложить кадры видеозаписей, а также выводов экспертизы.

В опубликованном посте адвокат также предоставила факты дела.

"Подозреваемый был допрошен 6 раз, о чем в материалах дела имеются протоколы допросов. Давать или не давать показания – это конституционное право подозреваемого.

В деле имеются две судебно-медицинские экспертизы. Вторая (дополнительная) экспертиза была проведена по ходатайству обеих сторон. Все вопросы защитников подозреваемого были включены.

В 21:40 был осмотрен труп, и на тот момент степень трупного окоченения была "хорошо развита". Из чего эксперты приходят к мнению, что смерть наступила не менее чем за 6-8 часов до момента обнаружения", – пишет Уразбахова.

Она добавила, что "звонок в "скорую" поступил не от подозреваемого, а от его брата в 19:55.

"К протоколу осмотра места происшествия приложены снимки тела Салтанат, сделанные на полу в ресторане BAU. На них явно видны все множественные и обширные телесные повреждения.

Тело было сфотографировано экспертами до и после вскрытия. На фотографиях "до" видны все телесные повреждения. Эксперты не могли нанести никаких дополнительных телесных повреждений трупу", – говорится в посте.

Адвокат также пояснила, почему Куандыку Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью. По ее словам, "на теле Салтанат множественные телесные повреждения, в том числе следы удушья, сломанный нос, рваные раны, ссадины, кровоподтеки".

"Описание только внешних телесных повреждений на 2 страницах, не говоря уже о внутренних", – говорит Жанна, добавив, что травмы были нанесены тупым предметом.

Кроме того, как рассказала адвокат, судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что состояния аффекта не было.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование – самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

В конце января в полиции сообщили, что скоро материалы дела направятся в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062736-advokat-semi-saltanat-nukenovoy-raskryla-novye-podrobnosti-dela/

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