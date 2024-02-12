"Будут пытаться обелить подсудимого": детский омбудсмен о деле Бишимбаева

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей высказалась о резонансном деле экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ.

Она заявила о том, что экс-министра будут пытаться обелить.

"Сейчас есть информация о том, что по делу Салтанат Нукеновой перед началом или во время суда будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого. Некоторые лица уже принялись за эту медиа-кампанию. Невозможно понять, как люди могут в этом участвовать, как можно оправдывать насилие. Справедливый суд по данному делу должен стать четким сигналом, что уйти от наказания невозможно", - написала омбудсмен.

Закиева считает, что в борьбе с насилием нужен жесткий закон.

В соответствии с поручением президента страны, мы с депутатами, госорганами в начале сентября подготовили проект закона и сейчас он в мажилисе. Вместе с тем, глава государства отметил, что главным фактором в борьбе с насилием должно быть развитие в обществе "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия, следование принципу "закон и порядок". А это зависит от каждого из нас", - добавила она.

Уполномоченный по правам ребенка пообещала внимательно следить за судебным процессом.

"Как общество мы должны добиваться справедливости по каждому случаю насилия в отношении женщин и детей", - заключила детский омбудсмен.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев - он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", - заявлял он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование - самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

В конце января в полиции сообщили, что скоро материалы дела направятся в суд.