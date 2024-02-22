Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры из ресторана, где погибла девушка (видео)

Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры, сделанные в ночь гибели его сестры, после заявлений адвокатов Куандыка Бишимбаева о том, что между супругами произошла мелкая ссора, передает NUR.KZ.

Кадры Айтбек Амангельды разместил на своей странице в Instagram.

"Опубликовать эти скриншоты видеозаписи и результата СМЭ вынудили своей ложью адвокаты Бишимбаевых.

Я хочу чтобы вы также увидели наше отношение к Салте в первой части ролика и контраст – что такое обычная ссора по мнению его адвокатов.

На скриншотах отчетливо видно, как он бьет ее ногами и руками, когда в интервью адвокаты заявляют, что такого не было", – заявил он.

На видео также представлены документы, из которых следует, что телесные повреждения рассматриваются как "наружные контактные повреждения". В совокупности они стали причиной черепно-мозговой травмы, из-за которой скончалась Салтанат Нукенова.

Всего, исходя из написанного в заключении, которое показал Айтбек Амангельды, в область головы девушки пришлось 12-13 ударов, предположительно, кулаком или ногой.

Отметим, что вчера появилось интервью с адвокатами Куандыка Бишимбаева. По словам его защитников, экс-министр нацэкономики вину в убийстве жены не признает.

"Он ее не бил, говорят они, при этом, у нас есть видео с разных ракурсов, момента нанесения неоднократных ударов и пинков в разные части тела.

Есть снимки тела Салтанат, прямо на полу в ресторане и фото до вскрытия. Есть показания свидетелей, которые всю ночь слышали побои и крики.

Мы, родные Салтанат и их адвокаты, находимся в полном шоке и в недоумении, крайне возмущены враньем адвокатов и тем как "журналист" в студии им ловко подыгрывает и поддакивает", – добавил брат погибшей.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование – самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

В конце января в полиции сообщили, что скоро материалы дела направятся в суд.