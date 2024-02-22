Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры из ресторана, где погибла девушка (видео)
Опубликовано:
Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры, сделанные в ночь гибели его сестры, после заявлений адвокатов Куандыка Бишимбаева о том, что между супругами произошла мелкая ссора, передает NUR.KZ.
Кадры Айтбек Амангельды разместил на своей странице в Instagram.
"Опубликовать эти скриншоты видеозаписи и результата СМЭ вынудили своей ложью адвокаты Бишимбаевых.
Я хочу чтобы вы также увидели наше отношение к Салте в первой части ролика и контраст – что такое обычная ссора по мнению его адвокатов.
На скриншотах отчетливо видно, как он бьет ее ногами и руками, когда в интервью адвокаты заявляют, что такого не было", – заявил он.
На видео также представлены документы, из которых следует, что телесные повреждения рассматриваются как "наружные контактные повреждения". В совокупности они стали причиной черепно-мозговой травмы, из-за которой скончалась Салтанат Нукенова.
Всего, исходя из написанного в заключении, которое показал Айтбек Амангельды, в область головы девушки пришлось 12-13 ударов, предположительно, кулаком или ногой.
Отметим, что вчера появилось интервью с адвокатами Куандыка Бишимбаева. По словам его защитников, экс-министр нацэкономики вину в убийстве жены не признает.
"Он ее не бил, говорят они, при этом, у нас есть видео с разных ракурсов, момента нанесения неоднократных ударов и пинков в разные части тела.
Есть снимки тела Салтанат, прямо на полу в ресторане и фото до вскрытия. Есть показания свидетелей, которые всю ночь слышали побои и крики.
Мы, родные Салтанат и их адвокаты, находимся в полном шоке и в недоумении, крайне возмущены враньем адвокатов и тем как "журналист" в студии им ловко подыгрывает и поддакивает", – добавил брат погибшей.
Убийство Салтанат Нукеновой
9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.
Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.
О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.
В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.
"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.
Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.
Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.
Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.
В МВД также называли статьи, по которым велось расследование – самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.
В конце января в полиции сообщили, что скоро материалы дела направятся в суд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062484-brat-saltanat-nukenovoy-opublikoval-kadry-iz-restorana-gde-pogibla-devushka-video/