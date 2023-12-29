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"Никто не давит на следствие": дядя Нукеновой отреагировал на заявление отца Бишимбаева

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: facebook.com/saltanat.nukenova

Родной дядя погибшей Салтанат Нукеновой Кайрат Нукенов в интервью YouTube-каналу AIRAN прокомментировал недавнее заявление отца Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ.

По словам дяди Салтанат, Кайрата Нукенова, вся семья восприняла недавнее заявление отца экс-главы МНЭ Куандыка Бишимбаева Валихана Бишимбаева отрицательно.

"Наша семья восприняла это обращение очень отрицательно, но не только наша семья, но и весь Казахстан, вижу по комментариям и откликам, что на это выступление отрицательно реагируют", – рассказал в интервью Кайрат Нукенов.

Также родственник погибшей рассказал о видео, которое восстановило следствие, – оно было снято, предположительно, в день смерти Салтанат.

"Видео это из ресторана BAU, которое восстановило следствие, я, к сожалению, не могу полностью комментировать, потому что не видел в полном объеме, но могу сказать, что там очень жуткие кадры. Там Бишимбаев (Куандык – прим. ред.) и наша сестренка (Салтанат – прим. ред.) в тот самый день 9 ноября", – говорит Нукенов.

В своем обращении, как говорит дядя Салтанат, отец Бишимбаева утверждает, что на следствие оказывают давление, однако это не так. По его словам, оно идет своим ходом, и со стороны их семьи никакого давления нет.

"Давления с нашей стороны никакого нет. Единственное, почему мы делимся этой информацией, потому что казахстанцы нас очень сильно поддержали. Большинство (до сих пор – прим. ред.) говорят об этом жутком преступлении, и их сторона (Бишимбаевых – прим. ред.), когда говорит, чтобы мы не говорили об этом и так далее – этим самым как раз они хотят надавить на следствие, чтобы СМИ прекратили об этом писать, нам закрыть рот они хотят и потихонечку выгородить своего сына", – объяснил Кайрат Нукенов.

Он добавил, что сейчас семья Нукеновых наняла трех адвокатов, чтобы добиться справедливости и "защитить себя от семьи Бишимбаевых".

Напомним, что недавно экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев впервые публично прокомментировал убийство Салтанат Нукеновой, в котором подозревают его сына – Куандыка Бишимбаева. Он заявил, что за содеянное его сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному.

"Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявил Валихан Бишимбаев.

Также недавно молчание прервала экс-супруга Куандыка Бишимбаева. Она выразила соболезнования семье Салтанат.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев - он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

Позже журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви. Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.

Ранее официальный представитель Минюста Талгат Уали рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

К слову, адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053300-nikto-ne-davit-na-sledstvie-dyadya-saltanat-nukenovoy-otreagiroval-na-zayavlenie-ottsa-bishimbaeva/

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