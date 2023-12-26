Дело Бишимбаева: когда могут быть готовы результаты экспертиз, ответил глава Минюста

Министр юстиции РК на брифинге правительства высказался о деле экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Ескараев сообщил, что по делу смерти Салтанат Нукеновой назначены 12 экспертиз.

"Были назначены 12 экспертиз, от МВД к нам поступило соответствующее поручение. Мы по 11-ти (экспертизам - прим. ред.) заключения направили в правоохранительные органы, совсем недавно поступила 12-я экспертиза, соответствующую работу институт Судебной экспертизы проводит.

В соответствии с законодательством экспертиза может осуществляться в срок до 30 суток. Как будет закончено, мы в соответствующем порядке результаты направим в МВД", - сообщил глава Минюста.

По его словам, работа в этом направлении ведется.

"Работа ведется. В течение 30 дней должна быть завершена", - повторил он.

Журналисты поинтересовались, значит ли это, что результаты будут готовы в январе 2024 года.

"До 30 дней, зависит..., я же не судебный эксперт. Это тайна следствия (какие именно экспертизы проводятся – прим. ред.). Тайна уголовного процесса", - заявил Ескараев.

Представители СМИ также спросили главу Минюста, может ли Бишимбаев получить пожизненный срок по этому делу и возможно ли, что рассматривать дело будет суд присяжных.

"Я не уполномочен давать мнения, оценку по этому вопросу, у нас есть соответствующие правоохранительные органы, предлагаю обратиться с этим вопросом к ним. Я не могу ничего сказать по этому вопросу", - ответил министр юстиции.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев - он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

Позже журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви. Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.

На прошлой неделе официальный представитель Минюста Талгат Уали рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

К слову, адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.