Генпрокуратура: На глазах Кудебаева его подчиненные избивали и пытали людей

Серик Кудебаев. Фото: gov.kz

Сегодня в Талдыкоргане вынесли приговор экс-главе полиции Алматинской области Серику Кудебаеву. Генпрокуратура РК в своем Telegram-канале подробно разъяснила, за что осудили полицейского.

Кудебаева признали виновным по двум статьям - превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, (статья 362 УК РК) и пытки (статья 146 УК РК) в период январских событий.

Экс-полицейского приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности и лишили специального звания "генерал-майор полиции".

Как заявили в Генпрокуратуре, Кудебаевым были нарушены нормы Конституции РК, указа президента "О введении чрезвычайного положения", законов "О правоохранительной службе" и "Об органах внутренних дел", а также не исполнены требования внутриведомственных приказов и специальных планов.

"При отсутствии признаков нападения вместо того, чтобы обеспечивать общественную безопасность в период ЧП, Кудебаев дал личному составу незаконную команду покинуть здание и разойтись по домам, тем самым, деморализовав сотрудников.

Будучи комендантом местности, не обеспечил надлежащую работу оперативного штаба и принятие своевременных мер для стабилизации ситуации в регионе.

Как итог город Талдыкорган погрузился в хаос и безвластие. Мародеры разграбили торговые дома и объекты бизнеса. Опустошили банкоматы и прилавки супермаркетов, совершали нападения и поджоги зданий акимата области, партии Nur Otan (сейчас Amanat - прим. ред.)", - говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном органе напомнили, что участники беспорядков, чувствуя безнаказанность и вседозволенность в отсутствие сил правопорядка, захватили здания областной и городской полиции и похитили оттуда около 500 единиц оружия и более 28 тыс. боеприпасов, часть которых до сих пор не найдена.

Государству, гражданам и предпринимателям нанесен материальный ущерб на общую сумму около 5 млрд тенге.

"В период с 7 по 16 января 2022 года с его молчаливого согласия в здании департамента полиции массово применялись пытки в отношении 23 граждан.

Более того, на глазах Кудебаева его подчиненные избивали доставленных лиц на территории департамента, что зафиксировано видеокамерами.

В результате запрещенных методов следствия, которые сопровождались психическим и физическим насилием, а также использованием парового утюга, здоровью указанных граждан причинен вред различной степени тяжести", - добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что вина Кудебаева полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Дело Серика Кудебаева

В конце апреля 2022 года стало известно, что генерал-майора Серика Кудебаева уволили из полиции, а в середине мая его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Суд по делу Кудебаева начался 5 января. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК – превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и пытки.

Прокурор заявлял, что Кудебаев, являясь ответственным лицом, не принял меры по отражению нападения и стабилизации обстановки в регионе во время январских событий.

При этом сам подсудимый заявил о своей невиновности и попросил прекратить в отношении него уголовное преследование. Он также добавил, что статью о пытках людей "ему вменяют с молчаливого согласия".

Позже были озвучены новые подробности по делу Кудебаева. Бывший замначальника ДП Алматинской области Данияр Мендыбаев заявил, что Кудебаев приказывал покинуть здание и забрать с собой оружие.

В конце февраля появилась информация о том, что гособвинитель запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что Серик Кудебаев попал в больницу. Судебный процесс на некоторое время отложили.

В конце марта сообщалось, что экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд. Поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе, а в начале апреля его объявили в международный розыск.

При этом в Погранслужбе РК сообщили, что Кудебаев официально границу не пересекал.

Позже замначальника КНБ рассказал, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области. Через некоторое время стало известно, что побег Кудебаева расследуют в Казахстане и Кыргызстане.

Вчера генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что беглого генерал-майора задержали и доставили в Казахстан из Турции. Также в Сети появилась фотография бывшего высокопоставленного полицейского в наручниках в сопровождении двух сотрудников КНБ.

К слову, сегодня в прокуратуре сообщили, что дело о побеге Кудебаева будут рассматривать отдельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018748-prigovor-seriku-kudebaevu-prokommentirovali-v-genprokurature-video/