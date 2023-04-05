Как Кудебаеву удалось бежать из Казахстана, спросили замглавы КНБ

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Директор пограничной службы, замначальника КНБ в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, как Серику Кудебаеву удалось покинуть страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, каким образом Серику Кудебаеву удалось пересечь границу, если Погранслужба заявляет, что через официальные пункты пропуска он не прошел. В связи с этим представители СМИ задались вопросом, значит ли это, что у нас "дырявая" граница, или, возможно, Кудебаев загримировался.

"Да, действительно, гражданин Кудебаев госграницу через официальные пункты пропуска не пересекал. В связи с поступлением информации о том, что он, возможно, убыл в Кыргызстан, оттуда - в третьи страны, Погранслужбой начата служебная проверка для выявления возможного места пересечения госграницы. К работе подключены соседи: официальный запрос направлен", – отметил Ерлан Алдажуманов.

Он попросил СМИ дождаться завершения этой проверки.

"Я думаю, сейчас преждевременно что-либо говорить, потому что мы не знаем место пересечения госграницы. Нам надо дождаться окончания проводимой сейчас проверки, картина будет более-менее ясна. Хочу дополнить, что Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по данному факту", – добавил спикер.

Алдажуманов также отметил, что по мере выявления какой-либо информации власти готовы обратиться в другие страны, в том числе Узбекистан, Россию и, возможно, другие государства.

На вопрос журналистов о том, когда Погранслужба узнала о том, что Кудебаев сбежал из страны, Алдажуманов коротко ответил: "27 марта".

Дело генерала Серика Кудебаева

Напомним, в мае прошлого года бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. Как сообщили в Генпрокуратуре, проводится расследование уголовного дела, зарегистрированного по пункту 1 части 4 статьи 370 УК "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".

В январе текущего года генерал-майор предстал перед судом в Талдыкоргане. Тогда выяснилось, что его обвиняют по двум статьям УК РК: 362 (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146 (Пытки). Но он своей вины не признавал и настаивал на том, что его действия оправдывались сложившейся на тот момент ситуацией.

В феврале гособвинитель Ерлан Кыдырбаев запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

В прошлом месяце появилась информация, что Серик Кудебаев попал в больницу.

А недавно сообщалось, что экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд. Поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе. Однако доставить генерал-майора не удалось. По имеющейся информации, 23 марта Серик Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул (Турция). Его объявили в международный розыск.

Позже в Погранслужбе КНБ РК сделали заявление. В ведомстве сообщили, что бывший высокопоставленный полицейский через официально действующие пункты пропуска государственную границу Казахстана не пересекал. По данному факту была назначена проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015528-granitsa-dyryavaya-zamglavy-knb-sprosili-kak-kudebaevu-udalos-bezhat-iz-kazahstana/