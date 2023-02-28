Девять лет лишения свободы запросили для генерал-майора Серика Кудебаева

Серик Кудебаев. Фото: gov.kz

В Талдыкоргане начались судебные прения в отношении экс-главы алматинской областной полиции Серика Кудебаева. Гособвинитель запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы, передает Sputnik Казахстан.

В Талдыкоргане начались судебные прения в отношении бывшего начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Его обвиняют в бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия.

Как сообщает издание, гособвинитель Ерлан Кыдырбаев запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

Напомним, после январских событий на посту начальника Департамента полиции Алматинской области генерал-майора Серика Кудебаева заменил Арыстангани Заппаров, который ранее работал заместителем министра внутренних дел.

В апреле прошлого года стало известно, что Кудебаева уволили из органов внутренних дел приказом МВД.

В мае 2022 года его признали подозреваемым по делу о январских событиях. Суд по делу Кудебаева начался в январе этого года. Ему предъявили обвинение по двум статьям УК РК.

Также мы писали, что на очередном заседании в качестве свидетеля выступил его бывший заместитель Данияр Мендыбаев. Последний рассказал, что в дни январских событий генерал-майор приказал покинуть здание департамента полиции и забрать с собой оружие.

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Кудебаев Серик Мырзакулович родился 1 января 1965 года в Алма-Атинской области (ныне Алматинская область). Окончил Карагандинскую высшую школу МВД.

В 1990-1994 был оперуполномоченным отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Джамбульского района Управления внутренних дел Алма-Атинского областного исполнительного комитета.

Занимал должности старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Жамбылского района Алматинской области, начальником поселкового отделения милиции поселка Фабричный при отделе внутренних дел данного района.

Кроме того, был начальником отделения уголовного розыска отдела Государственного следственного комитета Жамбылского района Алматинской области.

С 1997 по 2000 год – заместитель начальника отдела внутренних дел Жамбылского района Алматинской области по оперативной работе.

В 2000 году – заместитель начальника службы криминальной полиции - начальник Управления уголовного розыска Управления внутренних дел Жамбылской области.

С 2000 по 2001 год – начальник службы криминальной полиции Управления внутренних дел Жамбылской области.

С 2001 по 2006 год – начальник Управления криминальной полиции Департамента внутренних дел Жамбылской области.

С 2006 по 2007 год – начальник отдела внутренних дел Жамбылского района Департамента внутренних дел Алматинской области.

С 2007 по 2009 год – начальник Управления внутренних дел Карасайского района Департамента внутренних дел Алматинской области.

С 2009 по 2012 год – первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматинской области.

С 2012 по 2013 год – начальник Департамента внутренних дел Алматинской области.

С 2013 по 2020 год – начальник Департамента внутренних дел Алматы.

С 2020 по январь 2022 года – начальник Департамента полиции Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011150-devyat-let-lisheniya-svobody-zaprosili-dlya-general-mayora-serika-kudebaeva/