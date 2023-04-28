Серика Кудебаева лишили звания генерал-майора полиции

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Талдыкоргане оглашен приговор в отношении бывшего начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева. Он был осужден к 10 годам лишения свободы, а также лишен специального звания, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Экс-начальнику ДП Алматинской области было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: 362 (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146 (Пытки).

По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания Серику Кудебаеву окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. В течение этого же срока он не сможет занимать должности в правоохранительных и государственных органах.

Кроме того, cуд лишил осужденного специального звания генерал-майора полиции и внес представление президенту Казахстана о лишении его государственных наград "Данк" и "Айбын" 2 степени.

Напомним, ранее Серик Кудебаев выступил с последним словом и заявил о своей невиновности. Он предстал перед судом в Талдыкоргане в январе 2023 года.

Экс-начальника ДП Алматинской области обвинили в превышении власти или должностных полномочий, что вовлекло тяжкие последствия (ст.362 УК РК), и пытках (ст.146 УК РК).

Громкий процесс несколько раз откладывали. Затем было вынесено постановление о принудительном приводе бывшего высокопоставленного полицейского в суд.

Очередное заседание должно было состояться 3 апреля. Однако генерала снова не увидели в зале заседаний. Тогда он был объявлен в международный розыск. По имеющейся у суда информации, 23 марта Серик Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул.

Буквально вчера генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что беглого генерал-майора задержали и доставили в Казахстан из Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018715-serika-kudebaeva-lishili-zvaniya-general-mayora-politsii/