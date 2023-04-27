Фото Серика Кудебаева после задержания появилось в Сети

Задержание Серика Кудебаева. Фото: t.me/kozachkow

В Telegram распространяется фото, сделанное, очевидно, во время задержания экс-начальника департаментов полиции Алматы и Алматинской области Серика Кудебаева, передает NUR.KZ.

На снимке, о котором идет речь, запечатлен сам Кудебаев в наручниках и двое сотрудников КНБ. Его опубликовал в своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

Информацию о задержании экс-полицейского и доставлении его в Казахстан из Турции, напомним, сегодня подтвердил генпрокурор Берик Асылов. Произошло это спустя более чем три недели после объявления Кудебаева в международный розыск.

Кто такой Серик Кудебаев и почему о нем говорят?

Серик Кудебаев, по информации ИС "Параграф", – бывший сотрудник полиции, начавший свой трудовой путь еще в период 90-х годов с должности оперуполномоченного. В 2014 году получил звание генерал-майора полиции.

Наиболее видными строчками в его биографии были должности начальника Департаментов внутренних дел Алматы и области (с 2012 по 2018 год), а позже – Департаментов полиции тех же регионов (с 2018-го по 2022-й).

В 2022 году стало известно, что генерал-майора Серика Кудебаева уволили из полиции, а позже – признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Суд по делу экс-полицейского начался в январе 2023 года. Ему предъявили обвинение по двум статьям УК РК: 362-й (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146-й (Пытки).

Сам Кудебаев при этом заявлял о своей невиновности и просил прекратить в отношении него уголовное преследование.

Обвинение запрашивало для подсудимого 9 лет лишения свободы.

В марте этого года стало известно, что бывший начальник полиции попал в больницу. Судебный процесс отложили.

После того как Кудебаев в очередной раз не явился в суд, было вынесено постановление о его принудительном приводе, а позже, после появившихся слухов о побеге экс-полицейского, его объявили в международный розыск. В суде поясняли, что 23 марта Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул (Турция).

В Погранслужбе РК уточняли, что официально Серик Кудебаев границу не пересекал. Тем временем в Генпрокуратуре возбудили уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области.

Сейчас Кудебаев находится в изоляторе временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018573-foto-serika-kudebaeva-sdelannoe-pri-zaderzhanii-poyavilos-v-seti/