"Дал команду покинуть здание": озвучены новые подробности по делу Серика Кудебаева

Серик Кудебаев. Фото: instagram.com/police_almobl

В Талдыкоргане продолжают рассматривать дело экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева. На очередном заседании в качестве свидетеля выступил его бывший заместитель Данияр Мендыбаев, передает Sputnik Казахстан.

Бывший замначальника ДП Алматинской области Данияр Мендыбаев заявил, что во время январских событий действовал строго по указанию непосредственного руководителя, то есть Серика Кудебаева.

"Департамент был переведен на усиленный режим несения службы. Четвертого числа поступила информация о незаконном сборе людей с различными требованиями на площади в городе перед областным акиматом.

Туда по приказу начальника департамента прибыл весь личный состав, и я в том числе, а также сотрудники из близлежащих районов. Также приехали аким и прокурор. После чего люди разошлись, но активные участники дальше начали высказывать свои недовольства, выходили и перекрыли центральную улицу. Начальник дал указание задержать правонарушителей. Были задержаны около 80 человек", - рассказал о событиях тех дней Данияр Мендыбаев.

Затем он отметил, что Кудебаев приказал покинуть здание и забрать с собой оружие.

"Начальник департамента дал общую команду об эвакуации. Каждый, кто вооружился, должен был забрать оружие с собой. После этого я побежал в дежурную часть, чтобы вывезти оружие. Пригласил начальника дежурной части и спросил, сколько у нас оружия, которое надо вывезти. Мне ответили, что потребуется 2-3 часа. Тогда я дал указание закрыть оружейный комплекс и дежурную часть, заперев на замок", - пояснил свидетель.

На вопрос гособвинителя, почему он не предпринял попытку вывезти хоть какую-то часть оружия, он ответил, что был ограничен во времени.

Как выяснилось, из департамента полиции было похищено 82 единицы оружия и свыше 28 тыс. боеприпасов.

Напомним, весной 2022 года стало известно, что Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. Недавно он предстал перед судом в Талдыкоргане. Генерал-майора обвиняют в превышении власти или должностных полномочий и пытках. Однако он своей вины не признает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004931-dal-komandu-pokinut-zdanie-ozvucheny-novye-podrobnosti-po-delu-serika-kudebaeva/