Задержан генерал Серик Кудебаев

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Задержан бывший начальник ДП Алматинской области, генерал-майор Серик Кудебаев. Информацию подтвердил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передает корреспондент NUR.KZ.

Генеральный прокурор в кулуарах сессии Ассамблеи народа Казахстана подтвердил информацию о задержании и доставлении в Казахстан из Турции беглого генерал-майора Серика Кудебаева.

Дело экс-начальника ДП Алматинской области

В конце апреля 2022 года стало известно, что генерал-майора Серика Кудебаева уволили из полиции, а в середине мая его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Суд начался в Талдыкоргане в январе 2023 года. Экс-начальнику ДП Алматинской области было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: 362 (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146 (Пытки).

При этом сам подсудимый заявил о своей невиновности и попросил прекратить в отношении него уголовное преследование.

Гособвинитель запросил для Серика Кудебаева 9 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что обвиняемый попал в больницу. Судебный процесс отложили.

После того, как экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд, было вынесено постановление о его принудительном приводе, а в начале апреля его объявили в международный розыск. По имеющейся у суда информации, 23 марта Серик Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул (Турция).

В Погранслужбе РК сообщили, что генерал официально границу не пересекал. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018466-zaderzhan-general-serik-kudebaev/