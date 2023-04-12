Побег Кудебаева расследуют в Казахстане и Кыргызстане, сообщили в Генпрокуратуре

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев пересек границу Кыргызстана и мог улететь в Турцию. Об этом в кулуарах сообщил замгенпрокурора Жандос Умиралиев, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Умиралиев рассказал, что Казахстан направил соответствующий запрос в Кыргызстан.

"С Кыргызстаном у нас имеется двустороннее соглашение. В его рамках мы направили соответствующие запросы, получили ответы, то есть о взаимодействии.

Таким образом, наши правоохранительные органы, следователи, совместно с правоохранительными органами Кыргызской Республики в тесном сейчас взаимодействии. В принципе, нам сейчас многое известно", – сказал замгенпрокурора.

По его словам, в Кыргызстане по факту незаконного пересечения Кудебаевым границы возбудили уголовное дело.

"Сторона Кыргызской Республики также возбудила уголовное дело по факту незаконного пресечения границы в рамках совместной работы. Мы нацелены установить, кто организовал незаконное пресечение границы, и поэтому кыргызская сторона нам очень важна – установить канал незаконного пересечения государственной границы, кто помогал.

С турецкой стороной у нас также имеется двустороннее соглашение об оказании правовой помощи по уголовным делам. В рамках этого соглашения мы с турецкой стороной начали работу", – поведал Умиралиев.

Замгенпрокурора отметил, что есть сведения о том, что Кудебаев вылетел в Стамбул из аэропорта "Манас" в Бишкеке.

"По сведениям наших коллег из Кыргызской Республики в городе Бишкеке, из аэропорта Манас есть сведения, что он (Кудебаев – прим. ред.) улетел в Стамбул", – сообщил Умиралиев.

Он подчеркнул, что не будет сейчас давать подробную информацию, с кем и по какому факту они взаимодействуют.

"Полный расклад не хочу давать, так как за информацией следите не только вы, но и тот человек, который старается скрыться. Если я вам сейчас подробно буду рассказывать, с какой стороной, по какому факту мы взаимодействуем, это может нанести вред ходу розыска", – отметил замгенпрокурора.

Дело Серика Кудебаева

В мае прошлого года генерал-майора, экс-начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре тогда сообщили, что проводится расследование уголовного дела, зарегистрированного по пункту 1 части 4 статьи 370 УК "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".

До этого, в апреле, стало известно, что его уволили из полиции.

В январе по делу Кудебаева в Талдыкорганском городском суде начался процесс. На очередном заседании в качестве свидетеля выступил его бывший заместитель Данияр Мендыбаев. Последний рассказал, что во время январских событий Кудебаев приказал покинуть здание Департамента полиции Алматинской области и забрать с собой оружие.

В конце февраля гособвинитель запросил девять лет лишения свободы для экс-начальника ДП Алматинской области.

В марте очередное судебное заседание пришлось перенести, так как выяснилось, что Кудебаев был госпитализирован. В конце марта стало известно, что его собираются принудительно доставить в суд на оглашение приговора.

А в начале апреля его объявили в международный розыск. Наряду с этим в Погранслужбе РК сообщили, что Кудебаев официально границу не пересекал.

Позже замначальник КНБ рассказал, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016440-pobeg-kudebaeva-ugolovnoe-delo-vozbudili-v-kazahstane-i-kyrgyzstane/