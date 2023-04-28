Дело о побеге Серика Кудебаева будут рассматривать отдельно

Задержание Серика Кудебаева. Фото: t.me/kozachkow

Приговор в отношении экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева вынесен только в рамках дела о январских событиях. Побег за границу будет расследоваться отдельно. Об этом сообщил сотрудник прокуратуры Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Комментируя вынесенный приговор экс-главе полиции Алматинской области, заместитель начальника управления прокуратуры Жетысуской области Саян Дюсебаев отметил, что дело о побеге выделено в отдельное производство.

"Это дело не имеет отношения к рассмотренному уголовному делу. Оно будет расследоваться отдельно", - пояснил сотрудник надзорного органа.

Напомним, сегодня в Талдыкоргане оглашен приговор бывшему высокопоставленному полицейскому.

Он был признан виновным в превышении должностным лицом полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч.4 ст.362 УК), а также в умышленном причинении физических страданий с молчаливого согласия должностного лица, совершенных группой лиц (п.1 ч.2 ст.146 УК).

Путем сложения наказаний ему назначено 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, cуд лишил осужденного специального звания генерал-майора полиции и внес представление президенту Казахстана о лишении его государственных наград "Данк" и "Айбын" 2 степени.

При этом сам Серик Кудебаев во время последнего слова заявил о своей невиновности. Его сын перед процессом также сообщил, что сбежавший из Казахстана отец якобы добровольно вернулся на Родину.

Однако эту информацию опровергли в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что была проделана огромная работа при взаимодействии с иностранными коллегами с целью поимки и возвращения в страну генерал-майора полиции.

"Кудебаев не собирался самостоятельно возвращаться на Родину, поскольку, по полученным данным, он подал документы на оформление вида на жительство", - добавили в надзорном органе.

Однако он был задержан в Турции и доставлен в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018725-delo-o-pobege-serika-kudebaeva-budut-rassmatrivat-otdelno/