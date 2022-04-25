Генерал-майора Серика Кудебаева уволили из полиции

Серик Кудебаев. Фото: instagram.com/police_almobl

Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Кудебаев Серик Мырзакулович освобожден от занимаемой должности и уволен из органов внутренних дел приказом МВД", - пояснили в ведомстве.

Напомним, после январских событий пост начальника департамента полиции Алматинской области занял Арыстангани Заппаров, который ранее работал заместителем министра внутренних дел. Его предшественником был генерал-майор Серик Кудебаев.

Позже также стало известно, что дисциплинарной комиссией МВД рассмотрены материалы служебного расследования по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством ДП Алматинской области в период режима ЧП.

В итоге от занимаемых должностей освобождены заместители начальника департамента полиции региона и начальник УП Талдыкоргана.

Кроме того, сообщалось о том, что в отношении руководителей двух ДП и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966595-general-mayora-serika-kudebaeva-uvolili-iz-politsii/