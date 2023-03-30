Генерал-майора Серика Кудебаева принудительно доставят в суд

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева принудительно доставят в суд на оглашение приговора, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Жетысуского областного суда.

Судебный процесс над генерал-майором полиции Сериком Кудебаевым длится уже третий месяц.

Сторона обвинения просит суд назначить ему наказание в виде 9 лет заключения с лишением специального звания и государственных наград. Однако последние четыре слушания были отложены якобы из-за недомогания бывшего начальника ДП Алматинской области.

Адвокаты подсудимого заявили, что их подзащитный был госпитализирован в одну из больниц Алматы.

Однако в пресс-службе Жетысуского областного суда сообщили, что подтверждающими этот факт сведениями ведомство не располагает.

"Подсудимый не явился на судебное заседание. Сведений, подтверждающих уважительность причин, у него не имеется. Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева отложено на 3 апреля, 10 часов. В соответствии со статьями 157 и 335 УПК РК судом вынесено постановление о принудительном его приводе к указанному времени", - пояснил пресс-секретарь областного суда Нурсултан Орынбасаров.

Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев обвиняется в превышении должностных полномочий и пытках во время январских событий 2022 года в Талдыкоргане. На суде он заявил о своей невиновности и попросил прекратить в отношении него уголовное преследование. Также стало известно, что подсудимый попал в больницу.

Добавим, что согласно ст.157 УПК РК в случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, а также свидетель, потерпевший могут быть по мотивированному постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование, суда подвергнуты приводу (принудительному доставлению).

Уважительными причинами неявки лица, надлежаще извещенного о вызове, признаются: болезнь, лишающая возможности лицо явиться, смерть близких родственников, стихийные бедствия, иные причины, лишающие лицо возможности явиться в назначенный срок.

О наличии уважительных причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, а также свидетель и потерпевший обязаны уведомить орган, которым они вызывались.

Постановление суда о приводе исполняется судебным приставом, органом внутренних дел; постановление прокурора, дознавателя, следователя - органом, ведущим дознание, предварительное следствие, или органом внутренних дел.

На основании ст.335 УПК РК главное судебное разбирательство происходит при обязательном участии подсудимого. При неявке подсудимого дело должно быть отложено. Суд вправе подвергнуть не явившегося без уважительных причин подсудимого приводу, а равно применить или изменить в отношении него меру пресечения.

Разбирательство дела в отсутствие подсудимого может быть допущено лишь в случаях:

1) когда подсудимый, обвиняемый в совершении уголовного проступка либо преступления небольшой и средней тяжести, ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие;

2) когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд;

3) отказа подсудимого, содержащегося под стражей, явиться и присутствовать в судебном заседании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014728-general-mayora-serika-kudebaeva-prinuditelno-dostavyat-v-sud/