Погранслужба: Серик Кудебаев границу официально не пересекал

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Экс-начальник ДП Алматинской области генерал-майор Серик Кудебаев, который ранее был объявлен в международный розыск, официально не пересекал границу. Об этом сообщается на официальном сайте Погранслужбы КНБ РК.

"Пограничная служба КНБ сообщает о том, что гражданин Кудебаев Серик Мырзакулович через официально действующие пункты пропуска Государственную границу Республики Казахстан не пересекал", – подчеркнули правоохранители.

Отмечается, что была назначена проверка, в том числе при взаимодействии с пограничными представительскими аппаратами соседних государств.

"О результатах проверки будет сообщено дополнительно", – добавили в Погранслужбе КНБ.

Напомним, что на сегодняшний день было назначено судебное заседание по делу экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева, однако он в очередной раз не явился в суд.

Прокурор ходатайствовал о приостановлении уголовного дела и объявлении генерал-майора в розыск.

Дело Серика Кудебаева

В конце апреля 2022 года стало известно, что генерал-майора Серика Кудебаева уволили из полиции, а в середине мая его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Суд по делу Кудебаева начался 5 января.

Ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК:

статья 362 – Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия;

статья 146 – Пытки.

Прокурор отметил, что Кудебаев, являясь ответственным лицом, не предпринял меры по отражению нападения и стабилизации обстановки в регионе во время январских событий.

"Он превысил свои должностные полномочия, предоставив нападающим свободный доступ для завладения боевым оружием и боеприпасами, хранящимися в здании ДП", – пояснил гособвинитель.

При этом сам подсудимый заявил о своей невиновности и попросил прекратить в отношении него уголовное преследование.

"Для начальника главное – это стабильная оперативная обстановка. Я думал, мы передислоцировались, через 12 часов мы вернулись в департамент и навели порядок. В течение месяца нашли почти все оружие. Все жители живы и здоровы. Мои сотрудники не привлекались к уголовной ответственности за убийство. И, я считаю, что это самое главное", – заявил он.

Кудебаев также заявил, что статью о пытках людей ему вменяют с молчаливого согласия.

Через несколько дней были озвучены новые подробности по делу Серика Кудебаева. Бывший замначальника ДП Алматинской области Данияр Мендыбаев заявил, что Кудебаев приказал покинуть здание и забрать с собой оружие.

"Начальник департамента дал общую команду об эвакуации. Каждый, кто вооружился, должен был забрать оружие с собой. После этого я побежал в дежурную часть, чтобы вывезти оружие. Пригласил начальника дежурной части и спросил, сколько у нас оружия, которое надо вывезти. Мне ответили, что потребуется 2-3 часа. Тогда я дал указание закрыть оружейный комплекс и дежурную часть, заперев на замок", – пояснил свидетель.

В конце февраля появилась информация о том, что гособвинитель запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что Серик Кудебаев попал в больницу. Судебный процесс на некоторое время отложили.

Тем не менее в конце марта сообщалось, что экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд. Поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015264-pogransluzhba-serik-kudebaev-ofitsialno-granitsu-ne-peresekal/