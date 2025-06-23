Протесты против ударов администрации Трампа по Ирану прошли в США (видео)

В воскресенье, 22 июня, в нескольких городах США прошли демонстрации протеста против авиаударов администрации Трампа по Ирану, передает NUR.KZ.

Как пишет The New York Times, многие из воскресных демонстраций, прошедших в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и нескольких других городах, были организованы поздно вечером в субботу и описаны организаторами как "чрезвычайные мобилизации".

Демонстранты несли иранские флаги, а некоторые держали плакаты и развешивали на заборах и зданиях баннеры с надписью "Нет войне в Иране!"

Фото и видео с мест событий появились в соцсети Х.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

А в МИД Казахстана подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

В свою очередь правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран. Между тем, стало известно, что администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов.

Президент Дональд Трамп минувшей ночью в соцсетях сообщил, что не исключает смену режима в Иране. Тем временем постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности организации с призывом принять меры против США и Израиля.

Сегодня сообщалось, что после атак на иранские ядерные объекты, поддерживаемые Ираном формирования могут нанести удары по базам США в Ираке и Сирии. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прилетел в Москву. Он планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить сложившуюся ситуацию.

Кроме того, власти США предупредили о риске атак внутри страны после ударов по Ирану - национальная система предупреждения о террористической угрозе распространила соответствующий бюллетень.

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