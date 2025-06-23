Иран собирается приостановить сотрудничество с МАГАТЭ из-за "политизированной позиции"

Глава парламента Ирана заявил, что страна может приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Иранский парламент собирается принять законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Председатель парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что страна пойдет на этот шаг из-за "политизированной позиции" организации.

"Мы в парламенте собираемся принять законопроект, который приостановил бы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ до тех пор, пока у нас не появятся объективные гарантии профессионального поведения этой международной организации", - сообщил он.

Он отметил, что Иран не собирается разрабатывать ядерную программу "немирного характера", однако, как сказал Галибаф, мировое сообщество увидело, что МАГАТЭ не выполнило ни одного из своих обязательств и "превратилось в политический инструмент".

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

В МИД Казахстана подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

Позже Трампсообщил, что не исключает смену режима в Иране. А постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности организации с призывом принять меры против США и Израиля.

Также стало известно, что на фоне ситуации цена на нефть Brent поднялась выше 80 долларов впервые с января.