Это беспрецедентный момент, но следующие шаги США и Ирана могут стать еще более значимыми

На протяжении десятилетий США и Иран тщательно избегали пересечения опасной красной линии, ведущей к прямой военной конфронтации.

Это перевод материала шеф-корреспондента Би-би-си по международным делам Лиз Дюсет, опубликованного на сайте BBC News.

Один за другим американские президенты воздерживались от применения военной силы против Исламской республики из-за опасений втянуть США в потенциально самую опасную войну на Ближнем Востоке.

Теперь главнокомандующий, который обещал быть президентом мира, перешел эту черту, нанеся прямые удары по иранским ядерным объектам, и это самый серьезный шаг с начала второго срока президента, который гордится тем, что нарушает все устоявшиеся правила.

Это беспрецедентный момент, вызывающий тревогу в мировых столицах.

Следующий шаг Ирана может быть еще более значимым.

86-летний верховный лидер аятолла Али Хаменеи, который, по сообщениям, сейчас укрывается в бункере, почти четыре десятилетия вел осторожную и долгую игру со своим самым могущественным врагом, защищая главное достояние — Исламскую республику.

Если он сделает слишком мало, он потеряет лицо, если сделает слишком много — может потерять вообще все.

«Следующие шаги Хаменеи будут иметь самые серьезные последствия не только для его собственного выживания, но и для того, как он войдет в историю», — говорит директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в аналитическом центре Chatham House Санам Вакил.

«Его чаша с ядом потенциально более мощная, чем та, которую выпил Хомейни в 1988 году», — говорит она, имея в виду решение лидера исламской революции 1979 года с горечью подписать резолюцию о перемирии в разрушительной Ирано-иракской войне.

«Это не война, которую хочет Иран»

За последние 10 дней интенсивные израильские удары нанесли больше ущерба командованию и военной технике Ирана, чем восьмилетняя война с Ираком.

Израильские атаки уничтожили высокопоставленных членов иранских сил безопасности, а также ведущих ученых-ядерщиков. Вступление США в этот конфликт еще больше усилило давление на Тегеран.

Корпус стражей исламской революции Ирана вызывающе предупреждает США о возмездии, которое оставит у них «глубокое сожаление».

Но за острой риторикой скрываются неотложные расчеты, которые должны позволить избежать катастрофических просчетов.

«Это не война, которую хочет Иран, — говорит Хамидреза Азиз из Ближневосточного совета по глобальным вопросам. — Но мы уже слышим аргументы сторонников режима о том, что, независимо от масштабов реального ущерба, нанесенного США, имидж Ирана как сильной страны и региональной державы настолько пошатнулся, что это требует ответа».

Однако любой ответ сопряжен с риском. Прямой удар по одной из примерно 20 американских баз на Ближнем Востоке или по любому из более чем 40 тысяч американских военнослужащих, скорее всего, вызовет серьезные ответные меры со стороны США.

Закрытие Ормузского пролива, стратегического водного пути, по которому проходит пятая часть мирового нефтяного трафика, также может иметь обратный эффект и вызвать недовольство арабских союзников в регионе, а также Китая, главного потребителя иранской нефти.

Западные морские державы также могут быть вовлечены в защиту этого узкого пролива и в предотвращение серьезных экономических потрясений.

То, что Иран считал своей передовой линией обороны, — сеть прокси и партнеров по всему региону — ослаблено или уничтожено израильскими ударами в течение последних 20 месяцев войны.

Неясно, существует ли приемлемый порог, при котором Иран мог бы ответить огнем, не вызвав при этом гнев Америки — это позволило бы обеим сторонам отойти от края пропасти.

Эти сложные отношения уже прошли испытание по крайней мере один раз. Пять лет назад, когда Дональд Трамп отдал приказ об убийстве командира спецподразделения КСИР Касема Сулеймани, погибшего в результате удара беспилотника в Багдаде, многие опасались, что начнется порочный круг.

Однако тогда Иран через иракских официальных лиц сообщил о своей ответной атаке и нанес удары по частям американских баз, избежав гибели американского персонала или причинения значительного ущерба.

Но на этот раз масштаб событий гораздо больше.

«Дипломатию предал не Иран, а США»

Трамп, который неоднократно заявлял о своем желании «заключить сделку с Ираном», а не «разбомбить его до основания», теперь, похоже, твердо встал на сторону Израиля. Он охарактеризовал Иран как «задиру Ближнего Востока», настроенного на создание ядерной бомбы. Этот вывод не подтверждается предыдущими оценками американской разведки.

Спецслужбы сейчас детально анализируют результаты того, что Пентагон назвал «крупнейшим оперативным ударом бомбардировщиками B-2 в истории США». Они нанесли «чрезвычайно серьезный ущерб и разрушения» основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо.

Только противобункерные бомбы могли пробить объект в Фордо, построенный глубоко в горах.

Президент Трамп призывает Иран «пойти на мировую».

Но Иран теперь тоже считает дипломатические усилия США капитуляцией. В пятницу в Женеве, где министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встречался со своими европейскими коллегами, Тегерану передали сообщение в жесткой форме: Вашингтон ожидает сокращения обогащения урана до нуля.

Иран отвергает это требование и считает его нарушением своего суверенного права на обогащение урана в гражданских целях.

Он также считает дипломатические шаги Трампа, включая пять раундов переговоров в Омане, проведенных спецпосланником Стивом Уиткоффом, тщательно продуманным обманом.

Израиль начал военную кампанию за два дня до шестого раунда переговоров в Маскате. США вступили в войну через два дня после того, как президент Трамп заявил, что хочет дать шанс дипломатии в течение ближайших двух недель.

Теперь США заявляют, что не вернутся за стол переговоров, пока продолжают падать израильские и американские бомбы.

«Не Иран, а США предали дипломатию», — заявил Арагчи на пресс-конференции в Стамбуле. Там он встретился с министрами иностранных дел 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества, которые осудили «агрессию Израиля» и выразили «глубокую озабоченность в связи с этой опасной эскалацией».

Иран также попытался подчеркнуть факт нападения на свою территорию, заявив, что оно является нарушением Устава ООН, а также предупреждений МАГАТЭ о том, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, «независимо от контекста и обстоятельств».

Европейские лидеры призывают к немедленной деэскалации и поиску путей ограничения ядерной программы Ирана с помощью посредничества, а не ракет.

Они повторяют, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерной бомбой, и считают, что уровень обогащения урана до 60% (он находится в пределах досягаемости 90%, необходимых для урана оружейного качества), является зловещим признаком его дальнейших намерений.

«Иран, вероятно, будет преуменьшать ущерб, нанесенный его объектам, и настаивать на том, что его ядерная программа пережила эти беспрецедентные атаки», — говорит Элли Геранмайе, заместитель руководителя программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Европейском совете по международным отношениям.

«А США могут преувеличить ущерб, чтобы Трамп объявил о военной победе, не ввязываясь в дальнейшие удары».

Дональд Трамп будет подвергаться давлению со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — его мощные силы будут продолжать наносить удары по Ирану, наносить ему еще больший ущерб и провоцировать еще более мощные ответные удары со стороны Тегерана.

Американский лидер также подвергается давлению внутри страны: законодатели заявляют, что он действовал без разрешения Конгресса, в то время как сторонники Трампа считают, что он нарушил обещание не втягивать Америку в затяжные войны.

И в этот момент, как ожидается, иранские политики-сторонники жесткой линии сосредоточат свое внимание на том, как восстановить сдерживающий фактор, стараясь избежать того, чтобы самим стать мишенями.

«В этом есть большая ирония, — говорит Элли Геранмайе. — Трамп стремился устранить ядерную угрозу со стороны Ирана, а теперь он резко увеличил вероятность того, что Иран станет ядерной державой».