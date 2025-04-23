Трамп решил снизить пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что установленная им ранее ставка на товары из Китая слишком высока, поэтому она будет снижена, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, глава США, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, заявил, что Штаты "преуспели в переговорах с Китаем".

"У нас все хорошо с Китаем. У нас все хорошо, я думаю, почти со всеми странами. Все хотят иметь дело с Соединенными Штатами", — заявил Трамп.

Он добавил, что планирует вести себя "вежливо" с Китаем и "не играть жестко".

"Мы будем очень любезны. Они будут очень любезны. И посмотрим, что произойдет. Но в конечном итоге им придется заключить сделку, потому что в противном случае они не смогут вести дела в Соединенных Штатах", - добавил американский лидер.

На вопрос о возможном изменении тарифных ставок Трамп сказал, что текущая ставка в 145 процентов будет снижена.

"145% — это очень много, и она не будет такой высокой", — сказал Трамп, отметив, что "различные элементы" привели к тарифным действиям против Пекина в этом месяце.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%.

Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам.

На прошлой неделе стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами.