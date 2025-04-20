Тысячи протестующих против политики Трампа вышли на улицы в США (фото, видео)
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В США в эту субботу, 20 апреля, вновь прошли массовые протесты против политики президента Дональда Трампа - всего через две недели после протестов 5 апреля.
Как сообщается на сайте The New York Times, тысячи протестующих по всей стране в субботу снова вышли на улицы, чтобы выразить протест против президента Трампа и его политики - всего через 2 недели после предыдущих протестов 5 апреля.
Явка в некоторых местах, таких как Вашингтон и Чикаго, оказалась меньше, чем на протестах 5 апреля. Тем не менее, по словам одного из организаторов, на субботу было запланировано более 700 мероприятий от Джексонвилла, Флорида, до Лос-Анджелеса, а в Нью-Йорке участники марша в Мидтауне на Манхэттене заполнили 15 кварталов на Мэдисон-авеню.
Перед Белым домом протестующие неоднократно выкрикивали одно и то же слово: "Стыд!" (англ. "Shame!" - прим. ред.). По словам авторов статьи, так они выражали осуждение депортационной политики Трампа.
Толпа скандировала: "Объединенный народ никогда не будет побежден".
Добавим, в соцсети Х пользователи и новостные каналы публикуют фото и видео с мест протестов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2237421-tysyachi-protestuyushchih-protiv-politiki-trampa-vyshli-na-ulicy-v-ssha-foto-video/