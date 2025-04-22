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Биржевые индексы США и доллар снизились на фоне атаки Трампа на главу центробанка

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

Акции на биржах США и доллар в понедельник снова существенно потеряли в цене. Аналитики и пресса связывают это с тем, что президент Дональд Трамп снова написал пост о главе Федерального резерва, назвав его "полным лузером" за то, что тот не снижает процентные ставки.

Трамп в своей соцсети в очередной раз в грубой форме призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла "в упреждающем порядке" снизить ставки ФРС - то есть, сделать кредиты дешевле. Трамп убежден, что это подстегнет экономику.

"Экономика может замедлиться, если мистер Слишком Поздно, полный лузер, не снизит процентные ставки немедленно", - написал Трамп, повторив свой призыв к Пауэллу, с которым он выступал уже несколько раз.

Федеральная резервная система выполняет в США функции центрального банка, а независимость центрального банка от исполнительной власти считается одним из условий стабильности финансовой системы страны и предсказуемости ее денежной политики.

Порывистые решения Трампа относительно импортных пошлин уже привели к падению на американских биржах, и его конфликт с Джеромом Пауэллом лишь добавляет рынку нервозности.

Индекс S&P 500, который рассчитывается на основе цены акций 500 крупнейших компаний США, в понедельник снизился примерно на 2,4%. С начала года он потерял уже примерно 12%.

Индекс Dow Jones в понедельник потерял 2,5%, а с начала года - около 10%.

Индекс акций высокотехнологичных компаний США, Nasdaq, в понедельник снизился более чем на 2,5%, а с начала года эти компании в среднем потеряли в цене около 18%.

Доллар и государственные облигации США в моменты нестабильности на финансовых рынках обычно считаются надежным убежищем для капитала, но в наступившую вторую эпоху Трампа вера в них тоже оказалась несколько подорвана.

Индекс доллара в понедельник опустился до самого низкого уровня с 2022 года, а с начала года он потерял около 11%. Индекс доллара - это средневзвешенный курс по отношению к корзине из шести других валют, прежде всего евро (больше половины "веса" в корзине).

Выросли и ставки по облигациям США: инвесторы хотят получить побольше за то, что рискуют кредитовать Соединенные Штаты.

В такой ситуации традиционно растет в цене золото. В понедельник оно поставило новый рекорд - 3400 долларов за унцию.

Трамп критиковал им же назначенного Пауэлла еще в свой первый срок: он уже тогда, по некоторым данным, подумывал, как бы уволить главу Федерального резерва. Сейчас он постоянно, с момента избрания президентом, призывает Пауэлла снизить ставки.

После введения Трампом импортных пошлин Пауэлл выступил с предупреждением, что это может привести к росту цен и замедлению роста экономики США.

Трамп на прошлой неделе публично заявил, что Пауэлла нужно уволить, написал в своей соцсети: "Освобождение Пауэлла от обязанностей не терпит отлагательств".

Попытка администрации уволить Пауэлла была бы спорной с юридической точки зрения и вызвала бы сопротивление, учитывая традиционную независимость центробанка. Сам Пауэлл в прошлом году сказал журналистам, что, на его взгляд, у президента нет полномочий на то, чтобы его уволить.

Тем не менее, когда экономического советника Трампа Кевина Хассета в пятницу спросили, возможно ли увольнение Пауэлла, он ответил, что администрация изучит этот вопрос.

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238180-birzhevye-indeksy-ssha-i-dollar-snizilis-na-fone-ataki-trampa-na-glavu-centrobanka/

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