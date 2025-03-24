Водометы, газ и больше 1000 задержанных. Что происходит в Турции после ареста главного оппонента Эрдогана

Десятки тысяч человек вышли на акции протеста по всей Турции в воскресенье после того, как главный соперник президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Экрем Имамоглу был арестован по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вспыхнувшие демонстрации стали крупнейшими в Турции за последние десять лет. По данным МВД, за пять дней протестов по всей стране было задержано более тысячи человек.

Арест Имамоглу произошел за несколько дней до того, как его должны были выдвинуть кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на предстоящих в 2028 году выборах, где Имамоглу мог бы составить серьезную конкуренцию Эрдогану.

В понедельник Имамоглу был утвержден кандидатом в президенты от РНП.

Ранее он заявил, что обвинения против него политически мотивированы. "Я никогда не покорюсь", - написал он в соцсети X перед тем, как его заключили под стражу.

Эрдоган осудил демонстрации и обвинил РНП в попытке "нарушить мир и расколоть наш народ". МВД Турции заявило, что демонстранты "злоупотребляют" правом на протест, и предупредило, что не потерпит "террора на улицах".

В ответ на арест Имамоглу в воскресенье вечером по стране прокатились масштабные протесты. Толпы людей собрались у здания мэрии Стамбула ранним вечером в воскресенье. Они размахивали турецкими флагами и скандировали лозунги перед рядами ОМОНа.

На видеокадрах можно видеть, как полицейские разгоняют протестующих водометами и слезоточивым газом.

Что происходило в выходные?

В ответ на арест Имамоглу в воскресенье вечером по стране прокатились масштабные протесты. Толпы людей собрались у здания мэрии Стамбула ранним вечером в воскресенье. Они размахивали турецкими флагами и скандировали лозунги перед рядами ОМОНа.

На видеокадрах можно видеть, как полицейские разгоняют протестующих водометами и слезоточивым газом.

Супруга Экрема Имамоглу Дилек Кайя Имамоглу обратилась к многочисленной толпе у здания мэрии, заявив демонстрантам, что ее муж столкнулся с "несправедливостью" и "беззаконием", от которых может пострадать каждый.

Демонстрации в ответ на арест Имамоглу уже стали крупнейшими в стране со времен протестов Гези в 2013 году, которые начались в Стамбуле в связи со сносом местного парка.

По данным французского информационного агентства AFP, в общей сложности митинги прошли по меньшей мере в 55 из 81 провинции Турции, что составляет более двух третей территории страны.

"Сейчас люди массово выходят, иногда с антиправительственными лозунгами, иногда на плакатах можно встретить слово Istifa ("отставка"), даже высказывания из серии "Эрдоган - Уходи!", - рассказал Русской службе Би-би-си востоковед Руслан Сулейманов.

"Главные лозунги направлены на то, что власть должна признать несправедливость своего решения. Если мы говорим о студенческих протестах, то там очень много плакатов, на которых говорится, что отмена диплома Имамоглу (Стамбульский университет, где учился политик, объявил о лишении Имамоглу ученой степени в связи с предполагаемыми нарушениями - Би-би-си) должна быть сама отменена", - добавил он.

В чем обвиняют Имамоглу?

Официально мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в воскресенье по обвинению в "создании и управлении преступной организацией, получении взяток, вымогательстве, незаконной записи персональных данных и подтасовке результатов тендера".

Он был заключен под стражу до суда. AFP и местные СМИ сообщили, что его доставили в тюрьму в Силиври.

Имамоглу также был отстранен от должности мэра, говорится в заявлении МВД Турции.

Самое серьезное обвинение для бывшего мэра - в связях с террористами, говорит Руслан Сулейманов.

"Это связано с тем, что в Турции возобновился процесс урегулирования так называемого курдского вопроса. Власть хочет максимально отодвинуть от этого процесса оппозицию, Республиканскую народную партию, маргинализировать ее и обвинить в том, что эта партия не желает мира, не желает договариваться с курдами, сотрудничает с террористическими элементами среди курдов", - говорит Сулейманов.

"Такое же обвинения предъявлено Имамоглу. Оно серьезно еще и тем, что власти теперь могут назначить вместо него представителя правящей партии", - добавляет эксперт.

В своих сообщениях в соцсетях Имамоглу заявил, что его арест политически мотивирован, и призвал людей по всей стране присоединиться к протестам.

Он назвал свой арест "черным пятном на нашей демократии" и подчеркнул, что судебная процедура не была соблюдена.

В сообщении, распространенном в соцсети X через своих адвокатов поздно вечером в воскресенье, Имамоглу передал привет протестующим и сказал, что избиратели показали Турции, что с нее "хватит" Эрдогана.

Имамоглу был единственным человеком, участвовавшим в отборе кандидатов в президенты от партии РНП.

Заключенный в тюрьму политик считается одним из наиболее серьезных соперников Эрдогана. Министерство юстиции критикует тех, кто связывает президента Турции с арестами, и настаивает на своей судебной независимости.

В воскресенье отдел по международным связям с правительством соцсети X заявил, что возражает против "многочисленных судебных приказов" турецкого регулятора связи о блокировке более 700 аккаунтов на платформе, включая аккаунты турецких политических деятелей и журналистов.

X заявила, что этот шаг "не только незаконен, но и мешает миллионам турецких пользователей получать новости и вести политическую дискуссию в своей стране".

Что известно о других задержанных?

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что с начала протестов, продолжающихся пятый день, в стране было задержано в общей сложности 1 133 человека.

В ходе утренних рейдов в Стамбуле и Измире полиция задержала по меньшей мере 10 журналистов.

Профсоюз работников прессы DISK потребовал "немедленно начать судебное разбирательство в отношении всех полицейских, применивших насилие", сообщает Турецкая служба Би-би-си.

Президент госагентства по мониторингу радио- и телевизионных вещателей RTÜK Эбубекир Шахин заявил, что дает последнее предупреждение "вещательным организациям, которые продолжают вещать вне закона", а также добавил о введении санкций вплоть до отзыва лицензии по отношению к "вещателям, которые зовут общественность на улицы".

В ночь на 22 марта главный редактор новостного турецкого телеканала TELE 1 Мердан Янардаг сообщил, что ему позвонили из RTÜK и потребовали прекратить прямые трансляции, а также направить письменное уведомление.

Сможет ли Имамоглу баллотироваться на пост президента?

В понедельник Имамоглу был утвержден кандидатом от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на президентских выборах, которые пройдут в Турции в 2028 году.

Однако теперь его будущее участие в выборах находится под вопросом. На прошлой неделе стамбульский университет, где учился политик, объявил о лишении Имамоглу ученой степени в связи с предполагаемыми нарушениями.

Согласно турецкой конституции, президенты должны иметь высшее образование, чтобы занимать эту должность.

Адвокаты Имамоглу заявили, что обжалуют решение об отзыве его диплома в Конституционном суде и ЕСПЧ. Сможет ли Имамоглу быть кандидатом в президенты, предстоит решить Верховному избирательному совету.

Аресты Имамоглу и его сторонников последовали за масштабными репрессиями последних месяцев, прокатившимися по всей стране и направленными против оппозиционных политиков, журналистов и представителей индустрии развлечений.

Оппозиционеры утверждают, что аресты политически мотивированы, однако Министерство юстиции раскритиковало тех, кто считает, что за арестами стоит Эрдоган, и настаивает на независимости судебной системы.

Эрдоган вот уже 22 года занимает руководящие посты, он был и премьер-министром, и президентом Турции. Из-за ограничений по срокам он не может снова баллотироваться в 2028 году, если только не изменит конституцию.