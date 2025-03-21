Мэр Анкары назвал задержанного Экрема Имамоглу "президентом" и присоединился к протестам в Турции

Мэр столичного муниципалитета Анкары Мансур Яваш приехал в Стамбул, чтобы поддержать задержанного Экрема Имамоглу, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

После задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и более ста человек вместе с ним в ходе операции, начатой ​​в среду утром, мэр столичного муниципалитета Анкары Мансур Яваш сделал заявление из центра муниципалитета в Сарачхане в Стамбуле на второй день протестов, сообщает издание.

"Мы не оставили эту страну без присмотра, мы никогда ее не покинем. Я с уважением приветствую наших граждан, которые приняли будущее этой страны и свою волю. Справедливость восторжествует, закон и демократия победят. Мы сделаем это вместе с вами.

Мы собрались здесь, как вся Турция. Мы здесь, чтобы защитить нашу конституцию. Мы здесь, чтобы сказать, что ничто не может быть выше национальной воли. Мы здесь сегодня, чтобы защитить права Экрема Имамоглу, чтобы гарантировать, что Исмаил Саймаз продолжит свою журналистскую деятельность и чтобы гарантировать, что права наших ататюркистских помощников не будут нарушены.

Мы не боремся за места. Мы защитим нашу демократию нашими голосами. Настоящее правосудие возможно с независимой и беспристрастной судебной системой. Президентская система правления была опробована, и она не сработала. Мы никогда не будем безнадежны. Безнадежность означает поражение. Президент Экрем присоединится к нам. Поверьте мне, турецкая нация уже делала это раньше", - сказал в ходе своего выступления перед протестующими Мансур Яваш.

Он также заявил, что оппозиция не будет "среди немых дьяволов, которые молчат, выступая против несправедливости".

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

Турецкие СМИ сообщали, что Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Всего подозреваемыми по делу проходят 100 человек.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

Помимо этого, сообщалось, что были арестованы 37 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула.

Накануне на ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

О том, что известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.