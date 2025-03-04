"Украина готова подписать в любое время и в любом удобном формате": Зеленский о сделке с США

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с Трампом опубликовал в соцсети Х пост и заявил, что Украина готова к сделке по редкоземельным металлам, передает NUR.KZ.

Глава Украины отметил, что пятничная встреча "пошла не по плану", однако Украина все еще готова к сотрудничеству с Соединенными Штатами.

"Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и прочным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет эффективно работать", - написал глава Украины.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Добавим также, что в начале февраля глава Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины.

Трамп после этого обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако позже СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

При этом позже Зеленский объяснил свое нежелание подписывать сделку. По его словам, он не согласен с суммами, указанными США.