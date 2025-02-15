Зеленский отказался подписывать соглашение по металлам с США, заявил журналист WP

Владимир Зеленский не стал подписывать соглашение с США по металлам из-за отсутствия гарантий для Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщения корреспондента The Washington Post.

Обозреватель газеты The Washington Post на Мюнхенской конференции Джош Рогин сообщил, что Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение по металлам с США.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене рассказали мне, что делегация конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее", - сообщил Джош Рогин в X.

После Джош Рогин сделал уточнения своим же данным.

"На сегодняшней встрече с американскими законодателями Зеленский рассказывал им об этом документе, о котором многие из них еще не знали, а не наоборот.

Зеленский сказал, что не может подписать его, потому что в нем не содержится никаких гарантий безопасности для Украины", - уточнил автор издания.

Напомним, в начале этого месяца глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Ранее СМИ писали, что подобный пункт есть в "плане победы" Зеленского, который тот представил в сентябре Дональду Трампу.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Добавим, что на сайте ООН указано, что на территории Украины сосредоточены месторождения 21 редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, которые определены Европейским союзом как "критическое сырье" в производстве устройств для развития "зеленой" энергетики. Среди них литий, кобальт, скандий, графит, тантал, ниобий и другие.