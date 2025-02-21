Axios: США и Украина обсуждают "улучшенную" сделку по ресурсам

Администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых между странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины на этой неделе - главы государств обменялись взаимными претензиями.

Однако, как сообщили изданию несколько американских и украинских источников, стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу. Сообщается, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

По данным издания, несколько помощников Зеленского уговаривали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом.

"В последнем проекте произошли существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", — подчеркивается в статье.

Отмечается, что Украина располагает значительными запасами редкоземельных минералов, критически важных для самых передовых технологий в мире. В общей сложности стоимость минералов может составить триллионы долларов.

"Соглашение о полезных ископаемых напрямую не связано с каким-либо урегулированием, направленным на прекращение войны в Украине, однако на этой неделе эти два вопроса столкнулись самым драматичным образом", - добавили авторы статьи.