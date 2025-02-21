Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Axios: США и Украина обсуждают "улучшенную" сделку по ресурсам

Опубликовано:

Флаги США и Украины
Флаги США и Украины. Иллюстративное фото: Getty Images/ kolderal

Администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых между странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

Свежая публикация по теме:
Маск заявил, что украинский народ "презирает Зеленского"

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины на этой неделе - главы государств обменялись взаимными претензиями.

Однако, как сообщили изданию несколько американских и украинских источников, стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу. Сообщается, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

По данным издания, несколько помощников Зеленского уговаривали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом.

"В последнем проекте произошли существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", — подчеркивается в статье.

Отмечается, что Украина располагает значительными запасами редкоземельных минералов, критически важных для самых передовых технологий в мире. В общей сложности стоимость минералов может составить триллионы долларов.

"Соглашение о полезных ископаемых напрямую не связано с каким-либо урегулированием, направленным на прекращение войны в Украине, однако на этой неделе эти два вопроса столкнулись самым драматичным образом", - добавили авторы статьи.

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222544-axios-ssha-i-ukraina-obsuzhdayut-uluchshennuyu-sdelku-po-resursam/