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Редкоземельные металлы в обмен на помощь США потребовал Трамп от Украины

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп в кулуарах Генассамблеи ООН в 2019 году
Владимир Зеленский и Дональд Трамп, 2019 год. Фото: Saul Loeb / AFP via Getty Images

Глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

"Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - сказал он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов. Он утверждает, что Украина уже готова к этому.

По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217687-redkozemelnye-metally-v-obmen-na-pomoshch-ssha-potreboval-tramp-ot-ukrainy/