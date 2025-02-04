Редкоземельные металлы в обмен на помощь США потребовал Трамп от Украины

Глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

"Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - сказал он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов. Он утверждает, что Украина уже готова к этому.

По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.