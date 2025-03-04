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В Белом доме рассказали, каких шагов ждут от Зеленского после перепалки с Трампом

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Майкл Уолтц
Майкл Уолтц. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что администрация США хочет услышать от Зеленского, что он сожалеет о споре, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

В интервью телеканалу Уолтц заявил, что Зеленский "совершенно не готово говорить о мире", и это было видно на встрече в Белом доме.

"Но вот в чем проблема, время не на его стороне, время не на стороне просто вечного продолжения этого конфликта, терпение американского народа не безгранично, их кошельки не безграничны, и наши запасы боеприпасов не безграничны", – заявил Уолтц.

Он вновь заявил, что Трамп хочет окончания войны, а Зеленский мог покинуть Белый дом в пятницу, "связав США и Украину экономически на поколение вперед".

"Я думаю, президент Зеленский действительно оказал своей стране настоящую медвежью услугу, не достигнув положительного результата в пятницу. Мы посмотрим, как все будет развиваться дальше", – добавил Уолтц.

Он добавил, что Штаты готовы возобновить отношения с Украиной, но они ждут публичных заявлений от Зеленского о том, что он сожалеет о произошедшем.

"Нам нужно услышать от президента Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло, что он готов подписать соглашение о минералах и что он готов начать мирные переговоры.

Я не думаю, что это слишком много. Я думаю, что это лучше для американского народа, для украинского народа, для России и для мира, чтобы восстановить стабильность", – заключил советник Трампа

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Накануне Трамп вновь выступил с критикой в адрес Зеленского, после чего президент Украины опубликовал пост в соцсетях.

Между тем Bloomberg, ссылаясь на чиновника из пентагона, пишет, что Трамп приказал остановить всю военную помощь Украине.

Добавим, что Верховная Рада Украины опубликовала официальное обращение к Трампу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225229-v-belom-dome-rasskazali-kakih-shagov-zhdut-ot-zelenskogo-posle-perepalki-s-trampom/