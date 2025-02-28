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"Сегодня принарядился": Трамп встретил Зеленского в Белом доме (видео)

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Дональдом Трампом. Ожидается, что стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, лидеры обсудят не только сделку по ресурсам, но и усилия США по прекращению войны в Украине.

"Трамп не ответил на громкие вопросы журналистов о том, подпишут ли сегодня два лидера соглашение, но, пожимая руку Зеленскому, Трамп пошутил, что украинский лидер "сегодня принарядился", - сообщают корреспонденты издания.

Журналисты отмечают, что соглашение предоставит США легкий доступ к нетронутым минеральным богатствам Киева в обмен на инвестиции и то, что Украина надеется, станет конкретными гарантиями безопасности.

"Детали сделки остаются неясными, но аналитики говорят, что она может привести к более широким мирным переговорам", - отмечает телеканал.

УНИАН пишет, что лидеры Украины и США начинают встречу в Овальном кабинете и произнесут короткие заявления для медиа, а затем перейдут в правительственную комнату для продолжения общения во время рабочего ланча.

Позже в восточном крыле Белого дома президенты обоих государств примут участие в церемонии подписания двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

Между тем российские и украинские СМИ публикуют видео со встречи.

Напомним, в преддверии встречи с Зеленским Трамп на пресс-конференции с британским премьером похвалил главу Украины, а также заявил, что "не верит в то, что раньше называл его диктатором".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224614-segodnya-prinaryadilsya-tramp-vstretil-zelenskogo-v-belom-dome-video/