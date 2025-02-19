Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" после его ответа на критику США

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети большой пост о президенте Украине Владимире Зеленском, назвав его "диктатором без выборов", передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети TruthSocial. Она заметно выделяется по объему критики от его предыдущих высказываний о президенте Украины.

В ней Трамп сетует, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать".

Он также задается вопросом, почему "сонный Джо Байден" не потребовал уравнять расходы Европы и США на войну, ведь "эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас".

По его словам, Зеленский "отказывается от выборов" и занимает низкие позиции в рейтингах в украинских опросах.

"Диктатору без выборов, Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что, как все признают, могут сделать только Трамп и администрация Трампа", - пишет президент США и дальше по тексту своего поста обвиняет Зеленского, что тот, по его мнению, "проделал ужасную работу, его страна разрушена, а миллионы напрасно погибли, и это продолжается".

Напомним, незадолго до этого Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам России и США, ответил на критику Трампа по затратам Америки по оказанию помощи Украине, отметив, что у сторон "совершенно разные цифры".

Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что Украина должна объяснить и выяснить, на что была потрачена помощь США, либо вернуть деньги.

"Украина должна объяснить, куда делись наши деньги, либо вернуть их... Зеленский сказал, что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали. Мы дали им, я думаю, 350 млрд долларов", - заявил Трамп.

Напомним, в ноябре сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа. А в декабре США выделили Украине еще 20 млрд долларов помощи.

Тогда же сообщалось, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на полмиллиарда долларов.

При этом 21 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи США в области развития иностранных государств. Он заявлял, что намерен в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

Позже Трамп обвинил экс-президента Байдена в том, что тот "попросту раздавал средства Америки".

Добавим, в начале этого месяца глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Однако на прошлой неделе СМИ писали, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины.