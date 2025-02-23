"Будут выплачивать десять поколений": Зеленский раскрыл подробности сделки с США по ресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для СМИ раскрыл подробности сделки, которую хотят заключить США с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

По словам Зеленского, Трамп в рамках сделки по ископаемым хочет получить от Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи Штаты хотят получить два доллара.

"Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я это не подписываю", - заявил украинский лидер.

Он подтвердил, что в новом варианте сделки по ископаемым появилась цифра в 500 миллиардов долларов.

"Тогда стало понятно, что речь о долге, что это не инвестиция... Если эти деньги идут в фонд, и ничего из-за границы не приходит, и это мы отдаем долг", - пояснил Зеленский.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Трамп предложил создать "фонд возмещения" Штатам 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам.

В Украине отклонили идею, заявив, что предоставленная США сумма за время войны в 5 раз меньше запрошенной: не 500, а более 90 млрд долларов.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако недавно СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины на этой неделе, однако стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

В рамках новых переговоров стороны перешли к позитивной оценке диалога: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал Зеленского в соцсети решительным и мужественным лидером воюющей страны, а сам президент Украины сказал, что "встреча с генералом Келлогом вернула надежду".