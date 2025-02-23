Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Будут выплачивать десять поколений": Зеленский раскрыл подробности сделки с США по ресурсам

Опубликовано:

Флаги Украины на здании
Флаг Украины. Иллюстративное фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для СМИ раскрыл подробности сделки, которую хотят заключить США с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

По словам Зеленского, Трамп в рамках сделки по ископаемым хочет получить от Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи Штаты хотят получить два доллара.

"Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я это не подписываю", - заявил украинский лидер.

Он подтвердил, что в новом варианте сделки по ископаемым появилась цифра в 500 миллиардов долларов.

"Тогда стало понятно, что речь о долге, что это не инвестиция... Если эти деньги идут в фонд, и ничего из-за границы не приходит, и это мы отдаем долг", - пояснил Зеленский.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Трамп предложил создать "фонд возмещения" Штатам 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам.

В Украине отклонили идею, заявив, что предоставленная США сумма за время войны в 5 раз меньше запрошенной: не 500, а более 90 млрд долларов.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако недавно СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины на этой неделе, однако стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

В рамках новых переговоров стороны перешли к позитивной оценке диалога: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал Зеленского в соцсети решительным и мужественным лидером воюющей страны, а сам президент Украины сказал, что "встреча с генералом Келлогом вернула надежду".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223110-budut-vyplachivat-desyat-pokoleniy-zelenskiy-raskryl-podrobnosti-sdelki-s-ssha-po-resursam/