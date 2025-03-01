Белый дом заявил, что США прекратят финансирование военной помощи Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News заявила, что американские власти прекратят финансирование конфликта Украины с Россией, так как приоритетом Вашингтона являются мирные переговоры.
"Мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
По словам Кэролайн Ливитт, мирные переговоры требуют уступок с обеих сторон, однако президент Украины Владимир Зеленский этого не понимает. При этом Дональд Трамп хочет добиться мира, для чего необходимо, чтобы обе стороны сели за стол и начали диалог.
Также она назвала украинского лидера "упрямым переговорщиком" и возложила на него ответственность за острую перепалку во время встречи с Дональдом Трампом.
Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Вашингтоне между Трампом, Зеленским и Вэнсом произошла ожесточенная перепалка.
В итоге президент США отменил переговоры, украинская делегация вместе с Владимиром Зеленским досрочно покинула Белый дом. СМИ писали, что подписание сделки по недрам отменено.
Позже Дональд Трамп заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.
А Владимир Зеленский рассказал, планирует ли он извиниться перед американским коллегой за случившееся. По его словам, он не чувствует себя виноватым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224694-belyy-dom-zayavil-chto-ssha-prekratyat-finansirovanie-voennoy-pomoshchi-ukraine/