Белый дом заявил, что США прекратят финансирование военной помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News заявила, что американские власти прекратят финансирование конфликта Украины с Россией, так как приоритетом Вашингтона являются мирные переговоры.

"Мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

По словам Кэролайн Ливитт, мирные переговоры требуют уступок с обеих сторон, однако президент Украины Владимир Зеленский этого не понимает. При этом Дональд Трамп хочет добиться мира, для чего необходимо, чтобы обе стороны сели за стол и начали диалог.

Также она назвала украинского лидера "упрямым переговорщиком" и возложила на него ответственность за острую перепалку во время встречи с Дональдом Трампом.

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Вашингтоне между Трампом, Зеленским и Вэнсом произошла ожесточенная перепалка.

В итоге президент США отменил переговоры, украинская делегация вместе с Владимиром Зеленским досрочно покинула Белый дом. СМИ писали, что подписание сделки по недрам отменено.

Позже Дональд Трамп заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.

А Владимир Зеленский рассказал, планирует ли он извиниться перед американским коллегой за случившееся. По его словам, он не чувствует себя виноватым.