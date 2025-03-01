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Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Кадр из видео: instagram.com/zelenskyy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает NUR.KZ.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал Владимир Зеленский в соцсети Х.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. СМИ пишут, что подписание сделки по недрам отменено.

В Белом доме отреагировали на спор между Зеленским и Трампом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224658-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-posle-perepalki-s-trampom/