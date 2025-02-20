Трамп заявил о срыве Киевом сделки по редкоземельным металлам
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Киев сорвал сделку с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам, заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
"У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они (украинцы. — прим. ред.)) ее сорвали два дня назад", — заявил Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые выдвинул идею о совместной разработке ресурсов, когда представлял «план победы» Трампу минувшей осенью. Впоследствии американский президент предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы. Объем сделки он оценил в 500 млн долларов, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.
Позднее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что администрация Трампа предложила Киеву предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. При этом США дали понять, что готовы разместить войска для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, передавал канал.
Однако Зеленский отказался подписывать соглашение с США о разработке полезных ископаемых.
По оценке некоторых изданий, стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает 11,5 трлн.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222208-tramp-zayavil-o-sryve-kievom-sdelki-po-redkozemelnym-metallam/