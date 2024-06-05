Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нетаньяху пригрозил "мощным ответом" на удары со стороны северного соседа Израиля

Опубликовано:

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Премьер-министр Израиля Нетаньяху пригрозил "чрезвычайно мощным" ответом на атаки со стороны северной границы. Ответственными за них называют "Хезболлу", пишет NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов дать "чрезвычайно мощный" ответ на атаки группировки "Хезболла" со стороны северной границы - атаки последних, как сообщается, усилились в последние дни.

"Хезболла", по информации газеты, базируется в Ливане.

"Любой, кто думает, что они могут причинить нам вред, а мы будем сидеть сложа руки, сильно ошибается", - заявил премьер Израиля во время посещения города Кирьят-Шмона, который расположен на границе с Ливаном.

Сообщается, что с начала октября примерно 60 тыс. израильтян, проживавших вдоль северной границы Израиля, были вынуждены эвакуироваться из-за ракетных атак.

Нетаньяху прибыл в Кирьят-Шмон в среду спустя несколько часов после крупных пожаров в регионе, вызванных ракетными атаками.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2112813-netanyahu-prigrozil-moshchnym-otvetom-na-udary-so-storony-severnogo-soseda-izrailya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.