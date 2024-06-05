Нетаньяху пригрозил "мощным ответом" на удары со стороны северного соседа Израиля
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Премьер-министр Израиля Нетаньяху пригрозил "чрезвычайно мощным" ответом на атаки со стороны северной границы. Ответственными за них называют "Хезболлу", пишет NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов дать "чрезвычайно мощный" ответ на атаки группировки "Хезболла" со стороны северной границы - атаки последних, как сообщается, усилились в последние дни.
"Хезболла", по информации газеты, базируется в Ливане.
"Любой, кто думает, что они могут причинить нам вред, а мы будем сидеть сложа руки, сильно ошибается", - заявил премьер Израиля во время посещения города Кирьят-Шмона, который расположен на границе с Ливаном.
Сообщается, что с начала октября примерно 60 тыс. израильтян, проживавших вдоль северной границы Израиля, были вынуждены эвакуироваться из-за ракетных атак.
Нетаньяху прибыл в Кирьят-Шмон в среду спустя несколько часов после крупных пожаров в регионе, вызванных ракетными атаками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2112813-netanyahu-prigrozil-moshchnym-otvetom-na-udary-so-storony-severnogo-soseda-izrailya/