Нетаньяху пригрозил "мощным ответом" на удары со стороны северного соседа Израиля

Премьер-министр Израиля Нетаньяху пригрозил "чрезвычайно мощным" ответом на атаки со стороны северной границы. Ответственными за них называют "Хезболлу", пишет NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов дать "чрезвычайно мощный" ответ на атаки группировки "Хезболла" со стороны северной границы - атаки последних, как сообщается, усилились в последние дни.

"Хезболла", по информации газеты, базируется в Ливане.

"Любой, кто думает, что они могут причинить нам вред, а мы будем сидеть сложа руки, сильно ошибается", - заявил премьер Израиля во время посещения города Кирьят-Шмона, который расположен на границе с Ливаном.

Сообщается, что с начала октября примерно 60 тыс. израильтян, проживавших вдоль северной границы Израиля, были вынуждены эвакуироваться из-за ракетных атак.

Нетаньяху прибыл в Кирьят-Шмон в среду спустя несколько часов после крупных пожаров в регионе, вызванных ракетными атаками.