Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Украина сделает все, чтобы остановить конфликт в Газе, заявил Зеленский

Опубликовано:

Владимир Зеленский на конференции "Диалог - Шангри Ла"
Владимир Зеленский. Фото: Ore Huiying / Bloomberg via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина признает государственность Палестины и сделает все возможное, чтобы война там закончилась, передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре. Во время своей речи он заявил, что его страна признает государственность Палестины.

"Украина признает два государства: и Израиль, и Палестину. И сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали", - сказал украинский лидер.

Зеленский пояснил слова поддержки, сказанные Израилю в октябре прошлого года.

"Украина сказала, что если террористы из ХАМАС (это было в первый день атаки на гражданское население Израиля) атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться. А после этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое - готова помогать гуманитарно Газе, второе - следует уважать международное право.

Поэтому не путайте, пожалуйста, два периода и не смешивайте их в один", - призвал он.

Отметим, что по информации на официальном сайте палестинского посольства в Киеве, Украинская ССР признала независимость Государства Палестина 19 ноября 1988 года.

Палестина признала независимость Украины 2 января 1992 года.

Напомним, что в октябре прошлого года, после того, как Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и погибли люди, лидеры разных стран высказались в поддержку израильской стороны. Действия ХАМАС осудили в США, Британии, ООН и др.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда выразил соболезнования родным и близким погибших в атаке.

На прошлой неделе независимость Палестины была официально признана Испанией. Также об этом заявляли власти Норвегии и Ирландии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на эти решения.

"Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября", - заявил он.

Правительство Словении тоже официально признало независимость Палестины. Решающее голосование по этому вопросу должны теперь провести теперь в парламенте.

Между тем, как пишет Русская служба Би-би-си, два израильских министра пригрозили уйти и развалить правящую коалицию, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласится на мирный план президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Позже премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2111100-ukraina-sdelaet-vse-chtoby-ostanovit-konflikt-v-gaze-zayavil-zelenskiy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.