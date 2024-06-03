Украина сделает все, чтобы остановить конфликт в Газе, заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина признает государственность Палестины и сделает все возможное, чтобы война там закончилась, передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре. Во время своей речи он заявил, что его страна признает государственность Палестины.

"Украина признает два государства: и Израиль, и Палестину. И сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали", - сказал украинский лидер.

Зеленский пояснил слова поддержки, сказанные Израилю в октябре прошлого года.

"Украина сказала, что если террористы из ХАМАС (это было в первый день атаки на гражданское население Израиля) атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться. А после этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое - готова помогать гуманитарно Газе, второе - следует уважать международное право.

Поэтому не путайте, пожалуйста, два периода и не смешивайте их в один", - призвал он.

Отметим, что по информации на официальном сайте палестинского посольства в Киеве, Украинская ССР признала независимость Государства Палестина 19 ноября 1988 года.

Палестина признала независимость Украины 2 января 1992 года.

Напомним, что в октябре прошлого года, после того, как Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и погибли люди, лидеры разных стран высказались в поддержку израильской стороны. Действия ХАМАС осудили в США, Британии, ООН и др.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда выразил соболезнования родным и близким погибших в атаке.

На прошлой неделе независимость Палестины была официально признана Испанией. Также об этом заявляли власти Норвегии и Ирландии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на эти решения.

"Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября", - заявил он.

Правительство Словении тоже официально признало независимость Палестины. Решающее голосование по этому вопросу должны теперь провести теперь в парламенте.

Между тем, как пишет Русская служба Би-би-си, два израильских министра пригрозили уйти и развалить правящую коалицию, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласится на мирный план президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Позже премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа.