Группа "Пикник" выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Команда российской рок-группы "Пикник", перед чьим концертом произошел теракт в "Крокус Сити Холле", выразила соболезнования родным и близким погибших, передает NUR.KZ.

Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте музыкантов.

"Вся команда "Пикника" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами", – говорится в коротком сообщении.

При этом ранее сообщалось, что музыканты и их менеджеры живы и находятся в безопасности.

А вот так сейчас выглядит главная страница официального сайта группы "Пикник".

Главная страница сайта группы "Пикник". Скриншот: piknik.info

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения. Также мы показывали, как выглядит сгоревшее здание "Крокус Сити Холла".

По последним данным, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" достигло 115 человек и может продолжить расти. Также, по информации медиков, как минимум трое из погибших – дети.

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

Днем глава ФСБ РФ доложил Путину о задержании 11 подозреваемых в организации теракта. Силовики утверждают, что задержанные могли иметь "соответствующие контакты на украинской стороне".

Однако ранее в Украине заявляли, что не имеют отношения к теракту в Москве. При этом некоторые западные СМИ говорили и о возможной причастности к произошедшему террористов ИГИЛ (запрещена в РК), однако никаких официальных подтверждений этому не нашлось.

Ряд иностранных государств и международных организаций осудили произошедшее, а глава Интерпола заявил о готовности организации помочь в расследовании.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования в связи с произошедшим. Сегодня он провел совещание с членами Совета безопасности в связи с терактом в России.