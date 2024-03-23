Как в мире отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве
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В мировом сообществе отреагировали на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Ряд стран и международных организаций выразили резкое осуждение произошедшего.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале привел текст заявления, которое, по инициативе России, принял СБ ООН в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".
"Члены Совета Безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске, Московская область, Российская Федерация, 22 марта 2024 года. Этот преступный акт терроризма привел к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.
Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семьям жертв и российскому народу, и пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.
Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности", - говорится в сообщении.
Глава Интерпола Юрген Сток в соцсети X заявил о готовности организации помочь в расследовании.
"Я решительно осуждаю нападение на "Крокус Сити Холл", которое было ужасным актом против невинных мирных жителей. Наши мысли с жертвами, их семьями и друзьями. Интерпол готов оказать поддержку расследованию российских властей", - заявил он.
По данным РИА Новости, председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в России.
Telegram-канал посольства России в Китае сообщает, что им поступают тысячи соболезнований от китайских граждан.
Посольство Австралии в России выразило соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", а также рекомендовав австралийцам воздержаться от поездок в РФ.
Министерство иностранных дел Кипра заявило, что осуждает нападение на гражданских лиц во время теракта в "Крокус Сити Холл" и выразило соболезнования родным и близким погибших.
При этом премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что глубоко опечален и шокирован терактом в "Крокус сити холл" в Красногорске. Перевод его заявления также приводит РИА Новости.
"Я глубоко опечален и шокирован ужасным нападением в Москве. Мои искренние соболезнования всем жертвам и их семьям. Надеюсь, что вскоре ситуация вернется к норме", - написал он.
Осуждение нападения и соболезнования в связи с десятками жертв также выразили представители Малайзии, Швеции, Таджикистана, Южной Кореи, Японии и других стран.
При этом в ряде стран уже появились стихийные мемориалы в память о жертвах трагедии. Так, по данным Sputnik Беларусь, в пятницу вечером к российскому посольству в Минске люди начали нести цветы и свечи. К посольству пришли как простые горожане, так и белорусские депутаты, общественные деятели, чиновники.
Также ранее Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.
Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.
Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
На данный момент сообщается о более чем 60 погибших.
Посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.
Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072460-kak-v-mire-otreagirovali-na-terakt-v-krokus-siti-holle-v-moskve/