Есть ли казахстанцы среди погибших и пострадавших при стрельбе в Москве, сообщили в МИД Казахстана

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что на данный момент информации о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве не поступало, передает NUR.KZ.

«Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала.

Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления. Сейчас в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14», - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Как мы сообщали ранее, на данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.